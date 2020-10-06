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سيارات

لأول مرة.. ظهور مرسيدس EQS أثناء اختبارها.. صور

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
كريم عاطف

ظهرت للمرة الأولى منذ فترة كبيرة السيارة مرسيدس EQS الكهربائية الجديدة، بعد التقاط العدسات التجسسية صورًا لها وهى مموهة بالكامل أثناء اختبارها بالقرب من مدينة شتوتغارت بألمانيا.


وكانت شركة مرسيدس قد أعلنت منذ فترة أن السيارة EQS، تأتي بهيكل فريد من نوعه مقارنة بـ اس كلاس القياسية، والحصول على هيكل فاست باك بخمسة أبواب مع خط سقف ممتد. 


وقالت شركة مرسيدس إنها ترغب في أن يُصبح نطاق سيارتها الكهربائية الفارهة الأقصى 700 كلم لكل شحنة وفقًا لدورة WLTP .


وتستند السيارة على قاعدة عجلات دايملر الجديدة الخاصة بالسيارات الكهربائية، في حين لا تزال التفاصيل الخاصة بالمحرك غير مؤكدة.


ويتوقع الخبراء أن السيارة مرسيدس EQS موديل 2022 ، تأتي بمحركين كهربائيين ونظام دفع على جميع العجلات، ومن المُتوقع أن يحصل الإصدار الأساسي منها على قوة 400 حصان، وإصدار AMG على قوة أكبر من 600 حصان.


بالإضافة إلى أن مقصورة EQS ستكون مشابهة بشكل كبير لـ اس كلاس الجديدة، مما يعني أنها ستأتي بتصميم بسيط، وزوج من شاشات العرض الكبيرة لأجهزة القياس والنظام الترفيهي، بالإضافة إلى عدد قليل للغاية من الأزرار.          

                       

وسيتم تصنيع السيارة مرسيدس EQS في مصنع الشركة في شيندلفينجن بألمانيا بدءًا من الصيف المقبل، على أن تنطلق في الأسواق في النصف الثاني من عام 2021.

لأول مرة.. ظهور مرسيدس EQS أثناء اختبارها.. صور
لأول مرة.. ظهور مرسيدس EQS أثناء اختبارها.. صور
لأول مرة.. ظهور مرسيدس EQS أثناء اختبارها.. صور
لأول مرة.. ظهور مرسيدس EQS أثناء اختبارها.. صور
لأول مرة.. ظهور مرسيدس EQS أثناء اختبارها.. صور
لأول مرة.. ظهور مرسيدس EQS أثناء اختبارها.. صور
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