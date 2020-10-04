شاهد.. جيب جراند واجينر الجديدة موديل 2021.. السعر والمواصفات.. صور

أعلنت شركة جيب الأمريكية لصناعة السيارات الكشف عن جيب جراند واجونير الجديدة، والتى تعتبر نسخة مُعاد تصورها من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأصلية والرائدة للشركة من عام 1962.





وأوضحت شركة جيب أن السيارة الجديدة جيب جراند واجونير، عند وصولها إلى السوق الأمريكية، فإنها ستكون بمثابة منافس ممتاز لسيارات BMW X7 وAudi Q8 وRange Rover، على الرغم من كونها مفهومًا تقنيًا في الوقت الحالي.





إلا أن تصميم جيب جراند واجونير يتأثر بشكل واضح بسيارة جراند شيروكي الأصلية، وتشترك في نفس الواجهة الأمامية والخادعة والألواح الصندوقية، إلى جانب زوج جديد من المصابيح الأمامية LED، وسقف زجاجي بانورامي كامل الطول، وموزع خلفي خفي ومجموعة من العجلات المصنوعة من السبائك المعدنية مقاس 24 بوصة.





وفي الداخل، توجد مقاعد تتسع لسبعة أشخاص وعجلة قيادة فريدة ثنائية الكلام، والتي تقول Jeeps إنها تشيد بالوحدة المجهزة لسيارة Wagoneer الأصلية صممت جيب أيضا المقصورة الداخلية لسيارات الدفع الرباعي مع وضع الاستدامة في الاعتبار، وتتميز لوحة القيادة في السيارة بالزجاج المعاد تدويره وخشب اللايك المعالج بالحرارة والألمنيوم.





وفي حين أن البطانة الأمامية مصنوعة من جلد الغزال ديناميكا الصناعي لم تبخل جيب على التكنولوجيا أيضًا، وتتميز قمرة القيادة Wagoneer بشاشات عرض تبلغ قيمتها 45 بوصة تقريبًا، مع مجموعة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصة، ونظام معلومات ترفيهي مركزي مقاس 12.1 بوصة، وشاشة مقاس 10.25 بوصة للتحكم في المناخ في السيارة وشاشة إضافية مقاس 10.25 بوصة مثبتة على الراكب.





أما عن سعر السيارة جيب جراند واجونير الجديدة، تأتى بسعر 130.000 دولار أمريكي إلى 140.000 دولار أمريكي (ما بين 100000 جنيه إسترليني و110.000 جنيه إسترليني تقريبًا).





كما سيتم طرح السيارة جيب جراند واجونير للبيع في الولايات المتحدة في أوائل العام المقبل.