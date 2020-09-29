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سيارات

القائمة الكاملة لأسعار بيجو 2020 - 2021 في مصر

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

شهدت الفترة الأخيرة ركودًا كبيرًا في سوق السيارات المحلية والعالمية، في ظل اجتياح وباء كورونا المستجد لدول العالم، وهو ما أدى إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.


وتحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصري، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، عمل بعض العروض على سياراتها، محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.


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وشهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب.

ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات، وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار سيارات بيجو لسنة 2020 و2021.

 

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بيجو 301

- اوتوماتيك / ACCESS 2020       1600 CC      199,990 جنيه

- اوتوماتيك / ACCESS 2021       1600 CC      226,000 جنيه

- اوتوماتيك / ACTIVE 2020 1600 CC      231,990 جنيه

- اوتوماتيك / ACTIVE 2021 1600 CC      238,000 جنيه

- اوتوماتيك / ALLURE 2020      1600 CC      259,990 جنيه

- اوتوماتيك / ALLURE 2021      1600 CC      266,000 جنيه

 

بيجو 2008

- اوتوماتيك / ACTIVE 2020 1600 CC      314,990 جنيه

 

بيجو 508

- اوتوماتيك / ACTIVE 2020 1600 CC تربو       459,990 جنيه

- اوتوماتيك / ALLURE 2020      1600 CC تربو       499,990 جنيه

- اوتوماتيك / GT LINE 2020       1600 CC تربو       569,990 جنيه

 

بيجو 3008

- اوتوماتيك / ACTIVE 2020 1600 CC      465,000 جنيه

- اوتوماتيك / ACTIVE 2021 1600 CC تربو       474,990 جنيه

- اوتوماتيك / ALLURE 2020      1600 CC      510,000 جنيه

- اوتوماتيك / ALLURE 2021      1600 CC تربو       519,990 جنيه

- اوتوماتيك / ALLURE + 2020   1600 CC      550,000 جنيه

- اوتوماتيك / ALLURE + 2021   1600 CC تربو       559,990 جنيه

- اوتوماتيك / GT LINE 2020       1600 CC      600,000 جنيه

- اوتوماتيك / GT LINE 2021       1600 CC تربو       609,990 جنيه

- اوتوماتيك / GT LINE T 2020   1600 CC تربو       650,000 جنيه

- اوتوماتيك / GT LINE LTD 2021     1600 CC تربو       659,990 جنيه

 

بيجو 5008

- اوتوماتيك / ACTIVE 2020 1600 CC      520,000 جنيه

- اوتوماتيك / ALLURE 2020      1600 CC      555,000 جنيه

- اوتوماتيك / +ALLURE 2020    1600 CC      595,000 جنيه

- اوتوماتيك / GT LINE + 2020   1600 CC      645,000 جنيه

- اوتوماتيك / GT LINE LIMITED 2020   1600 CC تربو       695,000 جنيه

القائمة الكاملة لأسعار بيجو 2020 - 2021 في مصر
القائمة الكاملة لأسعار بيجو 2020 - 2021 في مصر
القائمة الكاملة لأسعار بيجو 2020 - 2021 في مصر
القائمة الكاملة لأسعار بيجو 2020 - 2021 في مصر
القائمة الكاملة لأسعار بيجو 2020 - 2021 في مصر
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