القائمة الكاملة لأسعار بيجو 2020 - 2021 في مصر

شهدت الفترة الأخيرة ركودًا كبيرًا في سوق السيارات المحلية والعالمية، في ظل اجتياح وباء كورونا المستجد لدول العالم، وهو ما أدى إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.





وتحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصري، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، عمل بعض العروض على سياراتها، محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.





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وشهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب.

ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات، وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار سيارات بيجو لسنة 2020 و2021.

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القائمة الكاملة لأسعار هيونداي 2020 في مصر

بيجو 301

- اوتوماتيك / ACCESS 2020 1600 CC 199,990 جنيه

- اوتوماتيك / ACCESS 2021 1600 CC 226,000 جنيه

- اوتوماتيك / ACTIVE 2020 1600 CC 231,990 جنيه

- اوتوماتيك / ACTIVE 2021 1600 CC 238,000 جنيه

- اوتوماتيك / ALLURE 2020 1600 CC 259,990 جنيه

- اوتوماتيك / ALLURE 2021 1600 CC 266,000 جنيه

بيجو 2008

- اوتوماتيك / ACTIVE 2020 1600 CC 314,990 جنيه

بيجو 508

- اوتوماتيك / ACTIVE 2020 1600 CC تربو 459,990 جنيه

- اوتوماتيك / ALLURE 2020 1600 CC تربو 499,990 جنيه

- اوتوماتيك / GT LINE 2020 1600 CC تربو 569,990 جنيه

بيجو 3008

- اوتوماتيك / ACTIVE 2020 1600 CC 465,000 جنيه

- اوتوماتيك / ACTIVE 2021 1600 CC تربو 474,990 جنيه

- اوتوماتيك / ALLURE 2020 1600 CC 510,000 جنيه

- اوتوماتيك / ALLURE 2021 1600 CC تربو 519,990 جنيه

- اوتوماتيك / ALLURE + 2020 1600 CC 550,000 جنيه

- اوتوماتيك / ALLURE + 2021 1600 CC تربو 559,990 جنيه

- اوتوماتيك / GT LINE 2020 1600 CC 600,000 جنيه

- اوتوماتيك / GT LINE 2021 1600 CC تربو 609,990 جنيه

- اوتوماتيك / GT LINE T 2020 1600 CC تربو 650,000 جنيه

- اوتوماتيك / GT LINE LTD 2021 1600 CC تربو 659,990 جنيه

بيجو 5008

- اوتوماتيك / ACTIVE 2020 1600 CC 520,000 جنيه

- اوتوماتيك / ALLURE 2020 1600 CC 555,000 جنيه

- اوتوماتيك / +ALLURE 2020 1600 CC 595,000 جنيه

- اوتوماتيك / GT LINE + 2020 1600 CC 645,000 جنيه

- اوتوماتيك / GT LINE LIMITED 2020 1600 CC تربو 695,000 جنيه