في ذكرى وفاته الـ 50.. تعرف على سيارات الزعيم جمال عبدالناصر.. صور

على مدار 14 عاما من حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، استخدم أكثر من سيارة رئاسية، منها المصنوعة محليا ومنها العالمية.





وفى احتفالات الذكرى الـ50 لوفاة "الزعيم" جمال عبدالناصر، الذي رحل عن عالمنا في الثامن والعشرين من سبتمبر عام 1970.

نستعرض اكثر السيارات المحببة للزعيم الراحل جمال عبدالناصر وانواعها .





اولا : أوستين 8

امتلك الزعيم جمال عبدالناصر السيارة أوستين 8 قبل توليه الحكم وهي سيارة ثنائية الأبواب مزودة بمحرك 4 سلندر 900 سي سي وناقل حركة من 4 سرعات.





ثانيا : نصر 1100

قام الزعيم جمال عبدالناصر بإنشاء أول مصنع للسيارات في مصر والشرق الأوسط وهو النصر للسيارات، الذي كان أحد أركان مشروع "من الإبرة إلى الصاروخ" الذي كان يهدف إلى تعميق الصناعات الوطنية في عام 1960 ، واستخدم السيارة نصر 1100 ، لتكون شاهدة على التاريخ، وهى رباعية الأبواب ، و كان عبد الناصر شغوفًا بها ويتجول بها أحيانًا بشكل منفرد.

ثالثا : كاديلاك فليتوود

هذه السيارة كانت السيارة الرئاسية الاساسية للزعيم جمال عبد الناصر ، وكانت موديل عام 65، و تميزت كاديلاك فليتوود الرئاسية- أمريكية الصنع- بطولها الذي ناهز الأمتار الستة والذي كان يعطي مساحة داخلية أكبر للركاب.

رابعا : شيفروليه كروز بلاير

وهى السيارة التى استقلها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر خلال زياراته إلى أسوان لمتابعة المراحل التحضيرية لبدء إنشاء السد العالى ، وهى موديل 1958 ، وكانت وقتها ملك المهندس محمد صدقي سليمان وزير السد العالى وقت إنشاء السد .

وكانت السيارة شيفروليه كروز بلاير تستمد قوتها من محرك 8 سلندر بسعة 3 آلاف سى سى، وقدرة 167 حصان ، مزودة بناقل حركة يدوى بـ4 سرعات (3 أمامى – والرابع خلفى) ، وتصل السرعة القصوى لها نحو 120 كم فى الساعة، لكن سرعتها الفعلية تصل إلى 100 كم فى الساعة.