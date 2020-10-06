AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

القائمة الكاملة لأسعار نيسان 2020 / 2021 في مصر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
كريم عاطف

شهدت الفترة الأخيرة ركودًا كبيرًا في سوق السيارات المحلية والعالمية، في ظل اجتياح وباء كورونا المستجد لدول العالم، وهو ما أدى إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.


وتحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، عمل بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات .

 

اقرأ أيضا:

شاهد.. جيب جراند واجينر الجديدة موديل 2021.. السعر والمواصفات.. صور 

وشهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب.

ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات، وخلال السطور القادمة نستعرض أسعار سيارات نيسان لسنة 2020 و2021.

 

اقرأ أيضا:

تعرف على وحش تويوتا الجديد للطرق الوعرة.. فيديو وصور

 

نيسان صنى

- مانيوال / بيز لاين 2021      1500 CC 179,900 جنيه

- مانيوال / BASELINE 2020  1500 CC 179,900 جنيه

- اوتوماتيك / BASELINE 2020      1500 CC 199,000 جنيه

- اوتوماتيك / بيز لاين 2021    1500 CC تربو 201,000 جنيه

- اوتوماتيك / PLUS 2020      1500 CC 210,000 جنيه

- اوتوماتيك / MIDLINE 2021 1500 CC تربو 214,000 جنيه

- اوتوماتيك / SUPER SALOON 2020    1500 CC 221,000 جنيه

- اوتوماتيك / SUPER SALOON 2021    1500 CC 225,000 جنيه

 

نيسان بيك اب

- مانيوال / POWER STEERING 2020   2500 CC 257,500 جنيه

- مانيوال / GL 2020      2500 CC 266,500 جنيه

- اوتوماتيك /DOUBLE CABIN / STANDARA 2020     2500 CC 350,000 جنيه

- مانويل / DOUBLE CABIN / GL 2020 2500 CC 366,000 جنيه

 

نيسان سنترا

- اوتوماتيك / BASIC 2021     1600 CC 266,000 جنيه

- اوتوماتيك 2020   1600 CC 272,000 جنيه

- اوتوماتيك / HIGH LINE 2021     1600 CC 284,000 جنيه

- اوتوماتيك / HIGH LINE 2020     1600 CC 290,000 جنيه

 

نيسان سنترا الشكل الجديد

- اوتوماتيك / PREMIUM SV 2021 1600 CC 299,000 جنيه

- اوتوماتيك / PREMIUM S 2020  1600 CC 310,000 جنيه

- اوتوماتيك / FULL OPTION SV 2020   1600 CC 328,000 جنيه

 

نيسان جوك

- اوتوماتيك / ACCENTA GRADE 2021 1000 CC تربو 348,500 جنيه

- اوتوماتيك / TEKNA GRADE 2021     1000 CC تربو 372,500 جنيه

- اوتوماتيك / TEKNA PERSO 2021      1000 CC تربو 379,500 جنيه

 

نيسان قشقاي

- اوتوماتيك / VISIA 2021      1200 CC تربو 365,000 جنيه

- اوتوماتيك / ACENTA 2021  1200 CC تربو 401,000 جنيه

- اوتوماتيك / TEKNA 2021    1200 CC تربو 430,000 جنيه

- اوتوماتيك / MIDNIGHT 2021    1200 CC تربو 439,000 جنيه

 

نيسان اورفان

- مانيوال 2021      2500 CC تربو 655,000 جنيه

القائمة الكاملة لأسعار نيسان 2020 / 2021 في مصر
القائمة الكاملة لأسعار نيسان 2020 / 2021 في مصر
القائمة الكاملة لأسعار نيسان 2020 / 2021 في مصر
القائمة الكاملة لأسعار نيسان 2020 / 2021 في مصر
القائمة الكاملة لأسعار نيسان 2020 / 2021 في مصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار أشهر 10 سيارات يابانية في مصر بعد آخر تحديث لها

أسعار هيونداي 2020 فى مصر

أسعار بى إم دبيلو BMW موديل 2020 في مصر

أسعار fiat فيات 2020 في مصر

أسعار شيرى 2020 في مصر

أسعار بي ام دبليو الجديدة 2020 في مصر

ترشيحاتنا

تطورات بعد قرارات الأولمبية.. أحمد موسى: حصانة البرلمان لن تحمي مرتضى منصور

المستشار القانوني للزمالك: إيقاف مرتضى مخالف للقوانين ..فيديو

بالمستندات.. اللجنة الأولمبية تخطر مرتضى منصور بإيقافه 4 سنوات رسميا

بعد قرر الإيقاف.. تعرف على بديل مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك

خبير لوائح يفجر مفاجأة عن قرار اللجنة الأوليمبية بشأن إيقاف مرتضى منصور.. فيديو

صالح جمعة يتألق في تدريبات الأهلي.. شاهد

AdvertisementS

وزير التربية والتعليم يعلن مفاجأة: 20 ألف جنيه لكل طالب سنويا

قرار جديد من وزارة الرياضة حول إيقاف مرتضى منصور

شوقي: 40% من الطلاب معفيون من المصروفات المدرسية.. ومفاجآت للمعلمين في العام الجديد

ممعهوش البطاقة .. موظفة ترفض تسجيل شكوى للإعلامي أحمد موسى على الهواء

ورحمة أمي لاحبسك .. مرتضى منصور يتوعد فرج عامر والأخير يفضحه

مش غاز ولا ماس .. عم عروسة الشرقية يكشف مفاجأة عن سبب وفاة العروسين

عضو باللجنة الأولمبية يكشف علاقة الخطيب بإيقاف مرتضى منصور ..فيديو

فضيحة جنسية لزوبع تثير ضحك أحمد موسى.. تحذير عاجل لـ مرتضى منصور

مقدرش يقابل الوزير.. خاص| كواليس بحث مرتضى منصور عن طوق نجاة لأزمته داخل وزارة الرياضة

جبروت ابن أم حكاية مفتعلة؟ .. القصة الحقيقية لحبس شاب لـ أمه عاما طمعا في معاشها .. فيديو

عقوبات مرتضى منصور "باطلة".. نائب: اللجنة الأولمبية لم تستأذن البرلمان

الزمالك وسموحة .. احتفال صلاح محسن بشعار الأهلي يفجر غضب جنش ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني ونجما الأهلى يساندون علي ربيع في العرض الخاص لفيلم الخطة العايمة

القائمة الكاملة لأسعار نيسان 2020 / 2021 في مصر

ابن يذبح والدته العاجزة عن الحركة.. ويضع رأسها في الثلاجة