محمد نجاتي يفجر مفاجأة لأول مرة عن أزمته مع زوج منة عرفة | فيديو

كشف الفنان محمد نجاتي، عن تفاصيل أزمته مع زوج الفنانة منة عرفة، قائلاً: "كنت بمثل مسلسل اسمه فيلا 101، تأليف واخراج ممدوح زكي، وبيشاركني مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: أحمد عبد الله محمود، هاجر الشرنوبي، ومنة عرفة، وغيرهم".

وأضاف محمد نجاتي خلال لقائه مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "مشاهد المسلسل عبارة عن رعب .. والمفترض إني بلعب دور دكتور أمراض نساء، ومنة عرفة قايمة بدور أختي في المسلسل.. والحوار بدأ بمشهد إنها هيغمى عليها واحنا بنجري عليها أنا ومراتي ومرات أخويا في المسلسل عشان نشوفها".

وتابع محمد نجاتي: "والطبيعي إن لما يكون فيه بنت واقعة أو مغمى عليها، الراجل هو اللي بيشيل.. لقيت منة عرفة بتقول لأ.. أنا مش هقدر أعمل كده.. لأني مش هتشال.. فأنا استغربت وقولتلها: منة.. أنتي أختي وعادي، والمشهد بيستدعي حتمية إن أنا اللي أشيلك.. لأن مفيش بنت هتشيلك وأنا موجود كراجل.. لأنه عيب عليا كراجل وعيب عليا كأخ وعيب عليا كدكتور إن يبقى قدامي مريض واقع كده".

وواصل محمد نجاتي: "قالتلي أنا كاتبة كتابي.. ومش هينفع إني أعمل كده.. وأنا قدَّرت فكرة إن هي متجوزة.. وممكن يكون جوزها بيغير وكده.. وأنا عن نفسي بردو كراجل ما أقبلش إن حد يشيل مراتي.. فلما حد ييجي يطلب مني كده؛ لازم أقف جنبه؛ احتراما لمشاعر الآخر".

وأكمل الفنان محمد نجاتي: "وبالفعل طلبت من المخرج تعديل المشهد، بإني أكون في الأوضة بتاعتي ولما يغمى عليها البنات يشيلوها ويجبوهالي.. ولكن المخرج رفض؛ فقولتله ياريت نأجل المشهد ده كله، ونتكلم فيه بعدين، ونصوره في وقت تاني، ونركز دلوقت في المشهد اللي بعده".

وأضاف محمد نجاتي: "وبالفعل المخرج تفهم الأمر، وأجِّلنا ليوم آخر، ودخلنا نشوف المشهد اللي بعده وفقاً للسيناريو .. وكان المشهد بيحكي إن منة عرفة على السرير مغمى عليها؛ فأنا كدكتور، هكشف على الحالة، ومن خلال كشفي عليها، هعرف في النهاية إنها حامل".

وتابع محمد نجاتي: "أول حاجة الدكتور بيعملها إنه بيجس النبض، وده اللي كنت هعمله، ولكن منة عرفة رفضت بردو .. فأنا استغربت وأخدت موقف، وروحت للمخرج وقولتله أنا مش جاي أهزر.. أنا جاي أشتغل.. وقولتله أنا كبَّرت في المشهد اللي فات، ولكن دلوقتي شوف أنت حل بقى".

وواصل محمد نجاتي: "مكنش فيه حل قدامه ولا قدام أي حد، ولا فيه حل أصلاً.. وهي كانت مُصرة على كلامها.. لحد ما سمعت كلام المخرج.. وعملت المشهد بتاع جس النبض.. ولكن مشهد الشيل حتى الآن لم يتم تصويره، ولسه هنتناقش فيه".

وأردف الفنان محمد نجاتي: "هي طبعا اتصرفت كده عشان هي ماضية على عقد بكده.. وإن محدش يلمسها.. وأنا مكنتش أعرف حاجة عنه.. ولكن خلص الحوار وخلص اليوم.. أنا كبرتلها في مشهد.. وهي كبرتلي في مشهد.. يعني بصرة".

وأكمل محمد نجاتي "بعدها روحت، وتاني يوم كان أجازة، واليوم اللي بعده روحت التصوير؛ لقيتهم بيقولولي ان منة عرفة انفصلت عن زوجها.. والخبر أزعجني جدا ومجاش حاجة في دماغي غير إنهم انفصلوا عادي زي أي اتنين، ولكن اتقالي ده السبب أنت!".

واستطرد الفنان: "قولتلهم يعني أيه السبب أنا؟ وازاي؟!.. وبدأت أشوف المنشورات اللي نزلت، ملقيتش اسمي موجود فيهم، فقولتلهم يبقى لأ مش أنا السبب.. محدش يتهمني بحاجة أنا مليش يد فيها.. وكملت شغلي عادي.. واليوم خلص.. ومفيش حاجة في دماغي خالص".

وتابع محمد نجاتي: "أنا بشوف منة زي أختي، وطفلة من أيام ما كانت بتطلع أدوار مع الفنان أحمد حلمي، والفنان حمادة هلال.. المهم بعدها بيوم، عرفت إن هي وزوجها رجعوا لبعض؛ فقولت حاجة لطيفة، بس لقيت فيه تصريح على لسان جوزها، بيقول إن أنا كنت السبب في طلاقهم.. وقال إن ناس من الاستوديو، هما اللي قالوله، والكلام طلع مش مظبوط.. وأنا الصراحة مافهمتش الجملة أصلا اللي قالها دي".

وواصل محم نجاتي: "وهل انت ده يخليك تتسرع وتروح تطلق منة عرفة! ده إذا كنت طلقت أصلاً! .. الانفصال مش معناه طلاق ممكن يكون انفصال عادي او اتخاصموا .. ده أنا معرفهوش.. دي حاجة ترجعلهم انا مليش دعوة بيها".

وأكمل محمد نجاتي: "اللي ضايقني ان اتجابت سيرتي في الحوار وانا مليش دعوة أصلاً.. واتعصبت بيني وبين نفسي، وقعدت أقول طب أنا هقول ايه، ولا هطلع أبرر ايه، ده فيه مشهد انا مش عملته عشانها .. وفي نفس اليوم لقيت أولادي جايين من المدرسة وبيقولولي يا بابا الناس كلها عمالة تقول في المدرسة إن باباك هو اللي كان السبب في طلاق منة عرفة".

وأردف الفنان: "ولادي مش صغيرين وعارفين الدنيا، ومراتي زعلت مني وقالتلي ايه اللي خليك تصر إنك تعمل مشاهد زي دي.. هي معذورة بردو عشان هي مش فاهمة، والاستفسار ضايقني، ولكن استخفيت بالموضوع كله على بعضه، وبدأت أقول على السوشيال ميديا: يا جماعة.. ده بسبب جس النبض".