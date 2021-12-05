ضبط 20 محمولا و304 عبوات زيت شيش إلكترونية مهربة مع راكبين في مطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب عربي تهريب كمية من التليفونات المحمولة وآخر مصري بحوزته كمية من عبوات زيت خاصة بالشيش الإلكترونية.

أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف وليد احمد صبري رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر، احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

بتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد زغلول احمد مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود ما يشتبه ان يكون تليفونات محموله، وقام أحمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بتكليف أحمد عطالله عبد التواب مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا وتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط 20 تليفون محمول منهم جزء داخل حقائب الراكب والباقي داخل الجاكيت الذي يرتديه.

وفي الضبطية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية أيضا القادمة من دبي، استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، احد الركاب وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد محمد البحيري مأمور الجمرك، وطاهر خفاجي رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كمية كبيرة من العبوات المتماثلة.

وقام محمد الهادي احمد مدير الحركة المشرف علي الصالة، بتكليف محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 304 عبوة زيت خاصة بالشيش الإلكترونية بين طيات الملابس داخل حقائب الراكب.

وأمر محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك بالإدارة الثالثة، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، كما أمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بالإدارة الثانية، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

صورة من الضبطية

صورة من الضبطية

صورة من الضبطية

صورة من الضبطية