عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط 20 محمولا و304 عبوات زيت شيش إلكترونية مهربة مع راكبين في مطار القاهرة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب عربي تهريب كمية من التليفونات المحمولة وآخر مصري بحوزته كمية من عبوات زيت خاصة بالشيش الإلكترونية.

أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف وليد احمد صبري رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر، احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

بتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد زغلول احمد مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود ما يشتبه ان يكون تليفونات محموله، وقام أحمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بتكليف أحمد عطالله عبد التواب مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا وتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط 20 تليفون محمول منهم جزء داخل حقائب الراكب والباقي داخل الجاكيت الذي يرتديه.

وفي الضبطية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية أيضا القادمة من دبي، استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، احد الركاب وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد محمد البحيري مأمور الجمرك، وطاهر خفاجي رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كمية كبيرة من العبوات المتماثلة. 

وقام محمد الهادي احمد مدير الحركة المشرف علي الصالة، بتكليف محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 304 عبوة زيت خاصة بالشيش الإلكترونية بين طيات الملابس داخل حقائب الراكب.

وأمر محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك بالإدارة الثالثة، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، كما أمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بالإدارة الثانية، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

صورة من الضبطية 
صورة من الضبطية 
صورة من الضبطية 
صورة من الضبطية 
صورة من الضبطية 

ترشيحاتنا

كمونة : مروان حمدي لا يصلح للمنتخب .. ورفعت وكمال مكسب كبير

تفاصيل مقتل عجوز على أيد شقيقين في الجيزة

المفروض يستقيل.. إبراهيم سعيد يهاجم ضياء السيد: مالوش دور في منتخب مصر

بعد ثوران بركان سيريمو..زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

تتجاوز أحزان الانفصال .. شيرين عبد الوهاب تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

رئيسة برلمان بلجيكا : المستشار جبالي أطلعني على حجم التقدم في حقوق الإنسان بـ مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أسبوعين .. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

هل الإسكندرية مهدده بالغرق؟.. متخصص في الأرصاد الجوية يجيب

وزير التعليم يوجه تنبيها عاجلا لـ المعلمين وأولياء الأمور

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

مات ديمون وبروس ويليس في المقدمة.. كيف تنبأت السينما بظهور فيروسات أوميكرون وكورونا؟

فيديو

فيديوجراف.. مجاعة وفيضانات وفيروس مميت .. تنبؤات العرافة العمياء لـ 2022

اختارتني من وسط الكل.. عروس تترك حفل زفافها لأجل قطة |فيديو

تفتيش المطاعم .. العثور على رءوس حمير في ترعة بالبحيرة |فيديو جراف

حبسني وخوفني.. التحقيق مع مصطفى فهمى بسبب فاتن موسى

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ