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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تنافس أجهزة سامسونج وهواوي بهاتف 5G متطور

هاتف موتورولا Moto
هاتف موتورولا Moto G51 5G

تستعد شركة موتورولا Motorola، لطرح هاتفها الجديد Moto G51 5G، لمنافسة الهواتف المتطورة بشبكات الجيل الخامس 5G في الأسواق الهندية، وهو أول هاتف ذكي في العالم مدعوم بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 480+.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، صممت موتورولا هاتف Moto G51 5G، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.8 بوصة، وبجودة عرض FullHD +، بدقة 1080 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا.

 

 

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سعر مواصفات هاتف Moto G51 5G

وللتصوير الفوتوغرافي، يأتي هاتف Moto G51 5G، مع ما مجموعه أربع كاميرات، كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل بدلا من 16 ميجابكسل في الطراز الصيني تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، إلى جانب كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بمستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويتميز هاتف موتورولا Moto G51 5G، بتصميم مقاوم للماء، ويأتي مع دعم Dolby Atmos، ويحتوي على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملميتر، كما أنه يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب لإلغاء القفل بدون كلمة مرور.

ويعمل هاتف موتورولا Moto G51 5G، بمعالج كوالكوم Snapdragon 480+، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، متصل بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وزودت موتورولا هاتفها الجديد Moto G51 5G، ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تعمل مع تقنيات الشحن السريع بقدرة 10 وات، تستمد الطاقة من خلال منفذ USB-C، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11، ويتوفر الهاتف في الصين مقابل سعر 230 يورو (أي ما يعادل 4 آلاف جنيه مصري).

ومن المقرر أن تطلق موتورولا النسخة العالمية من هاتف Moto G51 5G، في الهند يوم 10 ديسمبر المقبل، ولم تكشف الشركة عن خطة الأسعار التي سيطرح بها الهاتف، وأكدت أنه سيتوفر في خياران للألوان وسيتم بيعه من خلال متجر Flipkart.

Motorola Moto G51 5G
هاتف موتورولا Moto G51 5G
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