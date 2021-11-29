رسميا.. موتورولا تطلق هاتف Moto G31 بسعر رخيص ومواصفات مميزة

أطلقت شركة موتورولا الأمريكية، رسميا، هاتفها من الفئة المتوسطة Moto G31 ، حيث وصل الهاتف إلى السوق الهندية المصنفة كثانى أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، تمهيدا لإطلاق الهاتف في باقي دول العالم خلال الأيام المقبلة.

وحسب موقع GSMArena فإن الهاتف أعلنت عنه شركة موتورولا ضمن 5 هواتف من فئة Moto G ويأتى بعدد من الإمكانيات الكبيرة في الشاشة والبطارية والكاميرا مع سعر رخيص.

ويأتى هاتف موتورولا Moto G31 بشاشة مميزة من نوع OLED قياس 6.4 بوصة، وجودة + HD ، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للماء والغبار مع تصنيف IPX2 .

ويقدم هاتف موتورولا Moto G31، كاميرا ثلاثية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتي تأتي بدقة 13 ميجا بكسل.

ويحتوى هاتف موتورولا Moto G31 على بطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع اللاسلكي بقوة 20 واط ، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C ، مع فتحة أخرى على الجانب الأيسر لبطاقة SIM ، ومكبر صوت، ويدعم الهاتف الاتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.1، بالإضافة إلى تقنية المدى القريب NFC، وتقنية تحديد المواقع GPS.

ويعمل هاتف موتورولا Moto G31، بمعالج من نوع Helio G85 ، من إنتاج شركة ميديا تيك، والذي يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت، مع نظام تشغيل أندرويد 11.

ويبدأ سعر هاتف موتورولا Moto G31 من 173 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي ألفين و 720 جنيه مصرى.

