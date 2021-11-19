إمكانيات متطورة وسعر منافس.. موتورولا تكتسح الأسواق بـ 5 هواتف جديدة

كشفت شركة موتورولا Motorola، النقاب عن هواتف الجيل القادم من سلسلة Moto G، والتي تقدم 5 طرازات جديدة بسعر منافس وإمكانيات متطورة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تضم سلسلة هواتف موتورولا الجديدة الإصدارات التالية Moto G200، و Moto G41 5G، و Moto G51 5G، Moto G71 5G، و Moto G31، يقدم اثنان من الطرازات شاشات كبيرة من نوع LCD وبمعدل التحديث عال، بينما يجلب الثلاثة الآخرون شاشات أصغر حجما من نوع OLED، وجميعها تعمل بنظام أندرويد 11.

سعر ومواصفات هاتف Motorola Moto G200 5G

يأتي هاتف Moto G200 بشاشة كبيرة الحجم من نوع LCD، بقياس 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث عال المخصص للألعاب يبلغ 144 هرتزا، كما يدعم تقنية HDR10، وألوان DCI-P3، ويتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، الذي يتميز بحجم بكسل فعال يبلغ 2.1 ميكرومتر، متصلة بكاميرا بزوايا عرض فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، والتي تدعم التصوير الماكرو، بالإضافة لمستشعر لتصوير العمق التصوير، إلى جانب كاميرا أمامية بمستشعر بدقة 16 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف موتورولا Moto G200، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 888+، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رم بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، وسعة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويحزم هاتف موتورولا Moto G200، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، يتم شحنها خلال 15 دقيقة فقط، ويتميز الجهاز بهيكل مصنوع من البلاستيك يدعم مقاومة الماء بمعايير IP52، وسيتوفر الهاتف في السوق الأوروبي، مقابل سعر 450 يورو (أي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري).

هاتف موتورولا Moto G200

سعر ومواصفات هاتف Motorola Moto G71 5G

يشتمل هاتف موتورولا Moto G71 5G، على شاشة من نوع OLED، بقياس 6.4 بوصة، وبدقة عرض 1080 بكسل +، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزا، يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل هاتف موتورولا Moto G71 5G، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، والذي يأتي بترقية في المعالجة بنسبة 15% وفي أداء كرت الشاشة GPU بنسبة 30% مقارنة بمعالج SD 690، بالإضافة إلى كفاءة الطاقة التي تأتي بدقة تصنيع 6 نانومتر.

ويحتوي هاتف موتورولا Moto G71 5G، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، ويأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، متصلة بمساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وسيتوفر هاتف موتورولا Moto G71 5G، في أوروبا مقابل سعر 300 يورو (أي ما يعادل 5 آلاف و300 جنيه مصري).

هاتف موتورولا Moto G71 5G



سعر ومواصفات هاتف Motorola Moto G51 5G

يوفر هاتف Moto G51، دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم من نوع +Snapdragon 480، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت.

ويأتي هاتف Motorola Moto G51 5G، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.8 بوصة، وبدقة عرض 1080 بكسل+، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا، ويأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجابكسل بزاوية عرض واسعة، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويحزم هاتف Moto G51، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، ويمتاز الهاتف بمعايير IP52، ويتوفر الهاتف مقابل سعر 230 يورو (أي ما يعادل 4 آلاف جنيه مصري).

هاتف Motorola Moto G51 5G

سعر ومواصفات هاتف Motorola Moto G41

يحتوي هاتف موتورولا Moto G41، على شاشة من نوع OLED، بقياس 6.4 بوصة، وبدقة عرض 1080 بكسل+، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزا، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G85، ولا يدعم هذا الإصدار الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويقدم هاتف موتورولا Moto G41، مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، متصل بمستشعر بزاوية عرض واسعة بدقة 8 ميجابكسل، تدعم تصوير لقطات الماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، ويدعم الهاتف تقنية Dolby Atmos، وتصنيف IPX2.

ويحزم هاتف موتورولا Moto G41، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن بقدرة 30 وات، ويتوفر الهاتف في السوق الأوروبي بسعر 250 يورو (أي ما يعادل 4 آلاف و400 جنيه مصري).

هاتف موتورولا Moto G41

سعر ومواصفات هاتف Motorola Moto G31

يمتاز هاتف Motorola Moto G31، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.4 بوصة، وبدقة عرض 1080 بكسل+، تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 60 هرتزا، ويدعم الهاتف تصنيف IPX2، لا يدعم هذا الإصدار الاتصال بشبكات 5G.

وزودت موتورولا هاتف Moto G31، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G85، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويتمتع هاتف موتورولا Moto G31، بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، متصل بمستشعر بزاوية عرض واسعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويمتلك هاتف موتورولا Moto G31، بطارية بقدرة 5000 مللى أمبير، يتم شحنها بقدرة 10 وات، وسيتوفر الهاتف في السوق الأوروبي بسعر 200 يورو (أي ما يعادل 3 آلاف و500 جنيه مصري).