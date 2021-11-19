عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إمكانيات متطورة وسعر منافس.. موتورولا تكتسح الأسواق بـ 5 هواتف جديدة

هاتف Motorola Moto
هاتف Motorola Moto G200 5G

كشفت شركة موتورولا Motorola، النقاب عن هواتف الجيل القادم من سلسلة Moto G، والتي تقدم 5 طرازات جديدة بسعر منافس وإمكانيات متطورة.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تضم سلسلة هواتف موتورولا الجديدة الإصدارات التالية Moto G200، و Moto G41 5G، و Moto G51 5G، Moto G71 5G، و Moto G31، يقدم اثنان من الطرازات شاشات كبيرة من نوع LCD وبمعدل التحديث عال، بينما يجلب الثلاثة الآخرون شاشات أصغر حجما من نوع OLED، وجميعها تعمل بنظام أندرويد 11.

 

بتصميم أنيق ومواصفات مطورة.. موتورولا تعلن عن هاتف Moto G Power (2022)

موتورولا تطلق هاتفها منخفض التكلفة Moto E30 بأندرويد جو

 

سعر ومواصفات هاتف Motorola Moto G200 5G

 

يأتي هاتف Moto G200 بشاشة كبيرة الحجم من نوع LCD، بقياس 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث عال المخصص للألعاب يبلغ 144 هرتزا، كما يدعم تقنية HDR10، وألوان DCI-P3، ويتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، الذي يتميز بحجم بكسل فعال يبلغ 2.1 ميكرومتر، متصلة بكاميرا بزوايا عرض فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، والتي تدعم التصوير الماكرو، بالإضافة لمستشعر لتصوير العمق التصوير، إلى جانب كاميرا أمامية بمستشعر بدقة 16 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف موتورولا Moto G200، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 888+، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رم بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، وسعة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويحزم هاتف موتورولا Moto G200، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، يتم شحنها خلال 15 دقيقة فقط، ويتميز الجهاز بهيكل مصنوع من البلاستيك يدعم مقاومة الماء بمعايير IP52، وسيتوفر الهاتف في السوق الأوروبي، مقابل سعر 450 يورو (أي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري).

هاتف موتورولا Moto G200

 

سعر ومواصفات هاتف Motorola Moto G71 5G

 

يشتمل هاتف موتورولا Moto G71 5G، على شاشة من نوع OLED، بقياس 6.4 بوصة، وبدقة عرض 1080 بكسل +، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزا، يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل هاتف موتورولا Moto G71 5G، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، والذي يأتي بترقية في المعالجة بنسبة 15% وفي أداء كرت الشاشة GPU بنسبة 30% مقارنة بمعالج SD 690، بالإضافة إلى كفاءة الطاقة التي تأتي بدقة تصنيع 6 نانومتر.

ويحتوي هاتف موتورولا Moto G71 5G، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، ويأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، متصلة بمساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وسيتوفر هاتف موتورولا Moto G71 5G، في أوروبا مقابل سعر 300 يورو (أي ما يعادل 5 آلاف و300 جنيه مصري).

هاتف موتورولا Moto G71 5G


سعر ومواصفات هاتف Motorola Moto G51 5G

 

يوفر هاتف Moto G51، دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم من نوع  +Snapdragon 480، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت.

ويأتي هاتف Motorola Moto G51 5G، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.8 بوصة، وبدقة عرض 1080 بكسل+، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا، ويأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجابكسل بزاوية عرض واسعة، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويحزم هاتف Moto G51، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، ويمتاز الهاتف بمعايير IP52، ويتوفر الهاتف مقابل سعر 230 يورو (أي ما يعادل 4 آلاف جنيه مصري).

هاتف Motorola Moto G51 5G

 

سعر ومواصفات هاتف Motorola Moto G41

 

يحتوي هاتف موتورولا Moto G41، على شاشة من نوع OLED، بقياس 6.4 بوصة، وبدقة عرض 1080 بكسل+، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزا، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G85، ولا يدعم هذا الإصدار الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويقدم هاتف موتورولا Moto G41، مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، متصل بمستشعر بزاوية عرض واسعة بدقة 8 ميجابكسل، تدعم تصوير لقطات الماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، ويدعم الهاتف تقنية Dolby Atmos، وتصنيف IPX2.

ويحزم هاتف موتورولا Moto G41، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن بقدرة 30 وات، ويتوفر الهاتف في السوق الأوروبي بسعر 250 يورو (أي ما يعادل 4 آلاف و400 جنيه مصري).

 

هاتف موتورولا Moto G41

 

سعر ومواصفات هاتف Motorola Moto G31

 

يمتاز هاتف Motorola Moto G31، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.4 بوصة، وبدقة عرض 1080 بكسل+، تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 60 هرتزا، ويدعم الهاتف تصنيف IPX2، لا يدعم هذا الإصدار الاتصال بشبكات 5G.

وزودت موتورولا هاتف Moto G31، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G85، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويتمتع هاتف موتورولا Moto G31، بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، متصل بمستشعر بزاوية عرض واسعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويمتلك هاتف موتورولا Moto G31، بطارية بقدرة 5000 مللى أمبير، يتم شحنها بقدرة 10 وات، وسيتوفر الهاتف في السوق الأوروبي بسعر 200 يورو (أي ما يعادل 3 آلاف و500 جنيه مصري).

Motorola Moto G31
هاتف موتورولا Moto G31
موتورولا سلسلة موتورولا هواتف موتورولا سلسلة Moto G Moto G200

موضوعات متعلقة

فيفو تطرح هاتفها الأحدث لشبكات 5G بسعر منافس

بتصميم أنيق ومواصفات مطورة.. موتورولا تعلن عن هاتف Moto G Power (2022)

بسعر باهظ.. هواوي تعلن عن إصدار خاص من هاتف Mate X2 القابل للطي

بقيمة 10 آلاف جنيه.. ريلمي تطلق وحش الألعاب Realme GT Neo2

ترشيحاتنا

محمد محمود يرفض قرار الأهلي بـ الرحيل.. تفاصيل

سعد سمير : فيوتشر يسعى لتحقيق نتائج طيبة في الدوري

أحب نفسي كما هي.. انفلونسر شهيرة تنشر صورها عارية

مرحبا بكم في القاهرة.. تفاصيل لقاء دوق ويلز بالرئيس السيسي بالاتحادية والإمام الطيب بالأزهر.. وكواليس جولة الأميرة كاميلا في عزبة خير الله

أمريكا.. مديرة اتصالات كامالا هاريس تستقيل من منصبها

بلينكن: لا نعتقد أن أسلحة طالبان وقعت في أيدي جماعات مسلحة أخرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

تحذير من الأرصاد للمواطنين: سقوط غزير من الأمطار خلال هذه الأيام

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

وزير قطاع الأعمال: دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

تعليق الدراسة بمدارس دمياط يومي السبت والأحد لحين تحسن الأحوال الجوية

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

في ذكرى ميلاده .. ماذا قال أحمد زكي لـ محمد هنيدي في كواليس فيلم جمعهما؟

إحنا على الله وأعمل اللي يعجبني.. ردود أفعال مطربي المهرجانات على قرار منعهم من الغناء

مجدي يعقوب يشارك في حفل استقبال الأمير تشارلز|فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. الفستان اتحرق.. مواقف صعبة في حياة منى زكي وأحمد حلمي

ليلى غالب تبهر لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. ورد فعل غير متوقع

تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وقرينته كاميلا إلى مصر.. الزوجان الملكيان في الأزهر والأهرام بعد لقاء الرئيس السيسي .. دوق ويلز يجري حوارا عميقا مع الإمام الأكبر | فيديو وصور

أحمد حلمي و منى زكي يلتقطان الصور التذكارية أمام الأهرامات |فيديو

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ