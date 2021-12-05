محمد ممدوح يعلق على جائزة أحسن ممثل عن دوره بفيلم «أبو صدام»

علق الفنان محمد ممدوح على حصوله على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم أبو صدام، داخل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر محمد ممدوح فيديو لتكريمه، وعلق عليه كاتبًا: “عايز اقول شكرا لكل اللي وقفوا جمبي وأولهم مراتي واهلي وجمهوري.. شكرا لنادين خان وأحمد فهمي وشركة سي سينما.. وعبد السلام وسامح كمال واحمد يوسف وكل كرو فيلم أبو صدام اللي محدش فيهم قصّر في دوره في العمل.. شكرا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ادارة وتنظيم ولجنة تحكيم”.





وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن منح الفنان محمد ممدوح، جائزة أحسن ممثل، عن دوره في فيلم "أبو صدام"، الذي شارك ضمن عروض المسابقة الدولية.

"أبو صدام"، فيلم روائي عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات المهرجان، من إخراج نادين خان، وإنتاج مصر، ومدته 89 دقيقة.

أحداث الفيلم تدور حول سائق شاحنات قديم ذو خبرة يدعى "أبو صدام"، يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.

يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة الدولية ترأسها المخرج الصربي البارز إمير كوستوريتسا، وشارك في عضويتها المخرج الهندي تشايتانيا تاماهاني، والمؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر، والممثلة الأمريكية ماريسا بيرنسون، والممثلة المصرية نيللي كريم، والممثلة الفرنسية نورا آرنزدر، والمخرج الإيطالي روبرتو مينرفيني.

تمنح لجنة تحكيم المسابقة الدولية العروض الفائزة 7 جوائز هي: "الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح للمخرج، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني".