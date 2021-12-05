ختام مهرجان القاهرة.. دفاتر مايا يفوز بجائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم

آفاق السينما العربية..

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن حصول فيلم "دفاتر مايا - Memory Box"، الذي شارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، على جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم.

الفيلم الروائي "دفاتر مايا - Memory Box"، عرض لأول مرة في أفريقيا من خلال فعاليات المهرجان، من إخراج جوانا حاجي توما، وخليل جريج، وإنتاج فرنسا، ولبنان، وكندا، ومدته 102 دقيقة.

أحداث الفيلم: تدخل أليكس عالم والدتها مايا، وهي أم عزباء تعيش في مونتريال، في ليلة عيد الميلاد تتلقيان شحنة غير متوقعة: دفاتر وأشرطة وصور أرسلتها مايا إلى صديقتها المقربة من بيروت في الثمانينيات. ترفض مايا فتح الصندوق لكن أليكس تبدأ سرا في الغوص فيه.

شارك في لجنة تحكيم آفاق السينما العربية، الممثلة والكاتبة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، المخرج اللبناني هادي زكّاك، المخرج والكاتب المصري تامر محسن.

تمنح لجنة تحكيم آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة الجوائز الآتية: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج، جائزة أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي.