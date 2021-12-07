العراق.. طريقة تحضير الصمون بالخطوات

يعد الصمون العراقي،، من أنواع الخبز في العراق، فـ الصمون العراقي له مذاق خاص ومميز، ويعد من أشهى أنواع الخبز التي تتمتع بقوام خاص.

وإليك أبرز الطرق لتحضير الصمون العراقي بالخطوات.

مقادير الصمون العراقي:

4 أكواب من الدقيق المنخول

2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

2 ملعقة صغيرة من الملح

2 ملعقة صغيرة من السكر.

كمية مناسبة من الماء الدافئ تكفي للعجن

لدهن الوجه:

نصف ملعقة كبيرة من الملح

2 ملعقة كبيرة من الماء

للتزيين:

رشة من السمسم

رشة من حبة البركة

طريقة تحضير الصمون العراقي:

1- انخلي الدقيق وضعه في وعاء، ثم ضيفي الملح، والخميرة الفورية، والسكر، وتخلط المكونات جيدًا إلى أن تتداخل مع بعضها.

2- ضيفي الماء الدافئ تدريجيًا إلى خليط الدقيق، ثم أعجني المكونات جيدا إلى أن تتشكل عجينة ملساء وطرية قليلًا، ثم تغطى وتترك في مكانٍ دافئ لمدة 30 دقيقة إلى أن تختمر، وتقطع لقطع صغيرة متساوية الحجم.

3-تشكل العجينة بالشكل المفضل لديك، وتحضر صينية فرن وترش فيها كمية مناسبة من الدقيق، ثم توضع فيها قطع الخبز.

4- تغطى قطع العجينة وتترك لمدة 30 دقيقةً إضافية إلى أن ترتاح، ثم تفرد العجينة مرة أخرى في الصينية.

5- يحضر مزيج لدهن الوجه بوضع الملح والماء في طبقٍ صغيرٍ، ثم تُمزج المكونات إلى أن يذوب الملح تمامًا، ثم ادهني وجع العجينة ، وضعي السمسم وحبة البركة

6- تدخل صينية خبز الصمون العراقي إلى الفرن وتوضع على الرف المتوسط.