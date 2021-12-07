قصف صاروخي.. تفاصيل العدوان الإسرائيلي على اللاذقية السورية

كشف مصدر عسكري سوري، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل العدوان الإسرائيلي على محافظة اللاذقية السورية.

وقال مصدر عسكري سوري إنه حوالي الساعة 1.23 من فجر اليوم ، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري.

وأضاف: "وأدى العدوان إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان المذكور وعدم وقوع خسائر بشرية".

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سونا"، اليوم الثلاثاء، بوقوع عدوان إسرائيلي جوي على محيط مرفأ محافظة اللاذقية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه جرى سماع دوي انفجارات في محافظة اللاذقية في سوريا.