قصف جوي إسرائيلي على ميناء اللاذقية السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية "سونا"، اليوم الثلاثاء، بوقوع عدوان إسرائيلي جوي على محيط مرفأ محافظة اللاذقية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه جرى سماع دوي انفجارات في محافظة اللاذقية في سوريا.

وكانت أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الأحد الماضي، بأن انفجارات وقعت داخل قاعدة التنف في سوريا، التي تتمركز بها قوات أمريكية.

وذكرت الوكالة أن دوي انفجارات جرى سماعها داخل قاعدة التنف الأمريكية بريف حمص الشرقي على الحدود بين سوريا والعراق.

ولم يعلق التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا على الأنباء الواردة بشأن وقوع انفجار في قاعدة التنف.

