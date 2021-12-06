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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران.. انفجار هائل في خط أنابيب غاز جنوب طهران|فيديو

صورة أرشيفية.. انفجار
صورة أرشيفية.. انفجار

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بوقوع انفجار ضخم جنوب غربي العاصمة طهران في منطقة ساحة شهاباد، مشيرة إلى انفجار هائل في أنبوب للغاز.

وقال جلال المالكي المتحدث باسم إدارة الإطفاء، إن الحريق سببه تسرب للغاز من الأنبوب بسبب حفريات في المنطقة.

وأضاف: "الحادث وقع في منطقة صحراوية ولا يوجد مبان حولها تحتاج إلى إخلاء"، وأكد أنه لم تقع إصابات.

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وصرح بأن المالكي اللذين كانوا يحفرون بالقرب من مكان الانفجار بخير، مشيرا إلى أنهما كانا بعيدين عن مكان الحادث عندما انفجر أنبوب الغاز.

وأكد المالكي أن الوضع تحت السيطرة حاليا وشركة "غاز طهران" تحاول السيطرة على تسرب الغاز ومنع انقطاع الغاز في المنطقة.

 

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