اعتماد 23 مليون جنيه لمشروعات رصف وصيانة الطرق بسمالوط

قال أحمد راشد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، إن خطة الرصف التى يجرى تنفيذها حالياً بمركز سمالوط، هى أكبر خطة رصف فى تاريخ المركز ، حيث تم إعتماد ما يقارب من 23 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بالقرى و المراكز وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.

وأعلن رئيس المركز والمدينة قائلا إن هناك متابعته مستمرة وجولات ميدانية لأعمال الرصف وتطوير وصيانة شبكات الطرق بكافة القرى والمركز ومتابعة جودة الأعمال التى يجرى تنفيذها ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال.

وكان رئيس المركز قد قام بجولة تفقدية لعدد من الأعمال التى يجرى تنفيذها بالمركز ،حيث تفقد أعمال دهان أعمدة الكهرباء بمشاركة العاملين بحى شمال المدينة.

وأكد على دعمه الكامل لتنفيذ الأعمال ووجه رئيس الحى بتقديم كافة المساعدات للعاملين لتنفيذ الأعمال المكلفين بها وتذليل كافة العقبات.

كما شملت الجولة تفقد أعمال تطوير وتجميل بعض شوارع المدينة والتى يجرى فيها تركيب الانترلوك على جانبى إمتداد شارع المدارس وذلك لإظهار الشكل الجمالى، وكذلك أعمال وضع التربة بشارع الداقوفى ومتفرعاتة بحى شمال المدينة إستعداد لعملية الرصف والتطوير .

ووجه رئيس المركز باستمرار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مطالبا ببذل مزيد من الجهد فى أعمال تطوير ورصف الطرق وخلق شرايين جديدة للتنمية

وأكد على إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل وحل كافة المشكلات التى قد تواجه المواطنين فى كافة القطاعات.