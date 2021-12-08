أعراض السعال الديكى عند الأطفال انتبهي إليها

السعال الديكي هو عدوى شديدة في الجهاز التنفسي العلوي تسببها بكتيريا تسمى "بورديتيلا". ينتشر من شخص مصاب للآخرين عن طريق القطرات المحمولة جواً. بشكل عام ، يمكن أن يصاب الأشخاص عبر الأعمار بالسعال الديكي ، ولكنه أكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال الصغار.



غالبًا ما يبدأ المرض بأعراض شبيهة بالبرد ، والتي تتطور تدريجيًا وتسبب نوبات سعال حادة ، مما يجعل التنفس صعبًا وفقا لموقع momjunction ومن ثم ، فإن اكتشاف وعلاج السعال الديكي عند الأطفال في الوقت المناسب ضروريان لتجنب المضاعفات الخطيرة. التطعيم هو أفضل وسيلة للأشخاص من جميع الأعمار للحصول على الحماية ضد السعال الديكي .



أعراض السعال الديكي عند الأطفال



تظهر أعراض السعال الديكي عادة في غضون خمسة إلى عشرة أيام من الإصابة. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد لا تظهر الأعراض لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، كلما ظهرت الأعراض ، فإنها تمر على ثلاث مراحل .



المرحلة الأولى :

إنها المرحلة المبكرة من السعال الديكي التي قد تستمر لمدة أسبوع إلى أسبوعين. خلال هذه الفترة ، يكون الطفل المصاب شديد العدوى وقد تظهر عليه أعراض شبيهة بنزلات البرد ، مثل:

سيلان الأنف

حمى منخفضة

سعال خفيف

توقف التنفس

نظرًا لأن الأعراض في هذه المرحلة ليست محددة ، لا يشك الطبيب عادةً في أن السعال الديكي هو السبب.



المرحلة الثانية:



بعد أسبوع إلى أسبوعين ، قد تظهر الأعراض النموذجية للسعال الديكي ، وتشمل:

نوبات السعال: خلال هذه المرحلة ، يصاب الطفل بسعال حاد ولكن ليس دائمًا يجب على الطفل أن يلتقط أنفاسه عن طريق الاستنشاق بعمق .



المرحلة الثالثة :

تُعرف أيضًا بمرحلة التعافي عندما ينخفض ​​تكرار السعال عند الطفل وشدته. تستمر هذه المرحلة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. ومع ذلك ، قد تعود نوبات السعال مع التهابات الجهاز التنفسي الأخرى بعد أشهر من حدوث العدوى لأول مرة.





أسباب السعال الديكي عند الأطفال



السعال والعطس دون تغطية الفم والأنف.

تقاسم مساحات التنفس المشتركة لفترة طويلة.

الأطفال الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة وأولئك الذين لم يتلقوا لقاح. السعال الديكي هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.