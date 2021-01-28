سعال الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج وطرق الوقاية

يصاب أغلب الأطفال بمشكلة السعال ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، إلى حد بعيد السبب الأكثر شيوعًا للسعال هو التهاب الجهاز التنفسي الفيروسي ، مثل البرد أو الأنفلونزا . يمكن أن يصاب الأطفال الصغار بـ 6إلى 12 نزلة برد في السنة.

تشمل أسباب السعال الأخرى الأقل شيوعًا ما يلي:

التهابات الجهاز التنفسي البكتيرية

المهيجات مثل الهواء البارد والدخان غير المباشر والتلوث

استنشاق الأجسام الغريبة أو الاختناق

الحساسية و الربو

الارتجاع المعدي المريئي

مشاكل في البلع أو مشاكل هيكلية في القصبة الهوائية

أسباب نفسية .

أعراض السعال:

سيختلف سعال طفلك وأي أعراض أخرى حسب سبب السعال.

و السعال الذي يتبع البرد سوف يكون عادة رطبا. غالبًا ما يكون أسوأ في الليل. هذا لأنه عندما يستلقي طفلك ، يقطر المخاط من مؤخرة أنفه وفمه إلى القصبة الهوائية. عادة ما يختفي هذا النوع من السعال في غضون ثلاثة أسابيع ، لكنه قد يستمر لمدة تصل إلى ستة أسابيع بعد زوال الأعراض الأخرى للبرد.

السعال والربو :غالبا ما تسوء الحالة في الليل وبعد التمرين. قد يعاني طفلك أيضًا من أزيز وصعوبات في التنفس مثل ضيق التنفس.

قد يعني السعال النباحي الخشن أن طفلك يعاني من الخناق .

إذا بدأ طفلك في السعال فجأة وأصدر أزيزًا بعد نوبة الاختناق ، فربما يكون قد استنشق جسمًا غريبًا .

إذا أصيب طفلك بنزلة برد شديدة ثم أصيب بنوبات من السعال لعدة أسابيع بعد ذلك ، فقد يكون السبب هو السعال الديكي . يبدو هذا النوع من السعال مثل النباح عندما يتنفس طفلك و "الصياح" عندما يتنفس.

إذا كان عمر طفلك أقل من 12 شهرًا ويعاني من صعوبات في التنفس بالإضافة إلى السعال ، فقد يكون التهاب القصيبات .

إذا كان طفلك يعاني من سعال صدري رطب ينتج عنه مخاط يستمر لأكثر من أربعة أسابيع ، فقد يكون التهاب الشعب الهوائية البكتيري .

قد يصبح السعال عادة عند الأطفال الأكبر سنًا أو المراهقين. عادة ما تكون هذه السعال عبارة عن سعال "صوتي" ولا يحدث عندما يكون الطفل نائمًا.

هل يحتاج طفلك لرؤية الطبيب بخصوص السعال؟

إذا كان طفلك بصحة جيدة باستثناء السعال ، فربما لا يحتاج طفلك إلى زيارة طبيب عام .

لكن يجب أن تأخذ طفلك إلى الطبيب العام إذا:

يستمر السعال لمدة تزيد عن أسبوعين مع نزلة برد أو بدونها

السعال يتدخل كثيرا في نوم طفلك او حياته اليومية

يعاني طفلك من سعال وحمى .

يجب أن تأخذ طفلك إلى قسم الطوارئ في المستشفى إذا:

يبدأ السعال فجأة أو هناك خطر من أن طفلك قد استنشق جسمًا غريبًا

يعاني طفلك من صعوبة في التنفس.

يجب عليك الاتصال سيارة إسعاف إذا كان طفلك:

يختنق

لديه صعوبات كبيرة في التنفس

نعسان أو يصعب الاستيقاظ

جلده يتحول إلى اللون الأزرق أو شاحب للغاية.

اختبارات السعال

لا يحتاج معظم الأطفال المصابين بالسعال إلى أي اختبارات.

يمكن للطبيب العام عادة معرفة سبب سعال طفلك عن طريق التحقق من تاريخ السعال وأي أعراض أخرى ، وكذلك عن طريق فحص طفلك.

قد يطلب الطبيب إجراء أشعة سينية على الصدر إذا كان طفلك مصابًا بالتهاب رئوي أو يريد الطبيب التأكد من أن طفلك لم يستنشق شيئًا.

إذا أراد الطبيب التحقق من وجود عدوى خطيرة ، فقد يرسل طفلك لإجراء فحص دم.

قد يأخذ الطبيب مسحة من مؤخرة أنف طفلك إذا كان يعتقد أن طفلك يعاني من السعال الديكي.

إذا كان طفلك يبلغ من العمر خمس سنوات أو أكثر ، فقد يرسل طبيبك لطفلك لإجراء بعض اختبارات وظائف الرئة إذا اشتبه الطبيب العام في الإصابة بالربو. تقيس هذه الاختبارات مقدار وسرعة تفجير طفلك.

إذا استمر سعال طفلك لأكثر من أربعة أسابيع أو كان طفلك يعاني من مشاكل في زيادة الوزن أو النمو ، فقد يرسل طبيبك العام طفلك لرؤية طبيب أطفال أو أخصائي أمراض الجهاز التنفسي لمزيد من التحقيق.

علاج السعال

يعتمد علاج السعال على السبب الأساسي.

أكثر أنواع السعال شيوعًا هو السعال الذي يتبع الزكام. ربما يكون هذا النوع من السعال ناتجًا عن تهيج في الجهاز التنفسي لطفلك ، وليس بسبب العدوى. لا يحتاج طفلك إلى أي علاج خاص وسيتحسن السعال بمرور الوقت.

إذا كان طفلك يضايقه سعال ناتج عن التهاب في الجهاز التنفسي العلوي ، فقد يساعد العسل في تقليل مدى سوء السعال ومدة استمراره. لكن لا ينبغي إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا بسبب خطر الإصابة بالتسمم الغذائي عند الأطفال ، وهو شكل نادر ولكنه خطير من التسمم الغذائي.

إذا كان سعال طفلك ناتجًا عن الربو ، فيمكن علاجه بأدوية مضادة للربو مثل البخاخ ، لكن هذا العلاج يعتمد على أعراض طفلك وعمر طفلك. في بعض الأحيان ، يُعطى الأطفال الصغار الذين يعانون من أزيز بسبب الفيروسات علاجات الربو.

يمكن أن يؤدي دخان التبغ إلى تفاقم سعال طفلك ، لذا حافظ على منزلك خاليًا من التدخين السلبي والثالث.

اسأل الصيدلي أو الممارس العام إذا كانت لديك أسئلة حول الأدوية أو العلاجات التي قد تنجح في علاج سعال طفلك.

منع السعال

يمكن لطفلك وعائلتك اتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة لمنع انتشار العدوى التي تسبب السعال:

اغسل يديك بانتظام بالماء الدافئ والصابون.

أبعد يديك عن وجهك قدر الإمكان.

السعال أو العطس في منديل ورقي أو بمرفقك.

من الجيد أيضًا التفكير في التطعيم ضد الإنفلونزا للمساعدة في تقليل فرص إصابة طفلك بالسعال الناجم عن الأنفلونزا. يوصى بتحصين جميع الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر ضد الأنفلونزا كل عام. إذا كنت تريد تحصين طفلك ضد الإنفلونزا ، فتحدث إلى طبيبك.

إذا كان سبب سعال طفلك هو الربو ، فيمكنك عادةً منعه عن طريق التأكد من اتباع طفلك للسيطرة على الربو وخطة التحكم فيه . يجب أن يرى طفلك الطبيب بانتظام لمراجعة الخطة.

يمكنك تقليل مخاطر استنشاق الأجسام الغريبة عن طريق عدم السماح للأطفال الصغار والرضع بتناول المكسرات الكاملة أو مزيج المكسرات ، أو اللعب بأشياء صغيرة يمكنهم استنشاقها بسهولة.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.