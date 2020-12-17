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مرأة

الحمى والغثيان.. علامات تؤكد الإصابة بـ المرارة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
المرارة
المرارة
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هاجر هانئ
قالت الدكتورة سهام سوقية استشارية التغذية، أن هناك حقيبة صغيرة على شكل كمثرى مطوية تحت الكبد مباشرة تخزن سائل يسمى الصفراء يصنعه الكبد تكسر الدهون عندما تأكل، وترسل المرارة الصفراء عبر القنوات إلى الأمعاء الدقيقة لمساعدتك على هضم الطعام.

ويصاب كثير من الأشخاص بـ نوبات المرارة عندما لا تتمكن العصارة الصفراوية من الدخول إلى المرارة أو الخروج منها ما يؤدي إلي وجود كثير من الصفراء في المرارة وتهيجها ويسبب التهابًا وألمًا شديدا.

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كشفت سهام سوقية عن أبرز الأعراض الشائعة التي تدل على الإصابة بـ المرارة، الآتي.. 

- الألم المفاجئ يزداد سوءًا قد تشعر به في أعلى يمين أو وسط البطن أو في الظهر بين لوحي الكتف، أو في الكتف الأيمن.
- تتقيئ أو تصاب بالغثيان أيضًا ويستمر الألم عادة من 20 دقيقة إلى ساعة.
-يمكن أن تدخل العصارة الصفراوية إلى مجرى الدم وتتسبب في تحول لون بشرتك وبياض عينيك إلى اللون الأصفر. 
-قد تصاب بالحمى أو القشعريرة 
- يتغير لون البول

وأضافة أستشاري التغذية، أن السبب الشائع للإصابة بـ حصوات المرارة يمكن هو ارتفاع  الكوليسترول أو البيليروبين في العصارة الصفراوية التي تؤدي إلي  تكوين بلورات يتجمعون معًا ويصنعون الأحجار( الحصى )،  ويمكن أن تكون صغيرة مثل حبة الرمل أو كبيرة مثل كرة الجولف.

نصحت استشاري التغذية بضرورة الاهتمام  بتناول الالياف، الخضار والفواكة، ومنتجات الحبوب الكاملة والاعتدال باستهلاك اللحوم وتجنب الدسم والدهون الضارة واعتماد اسلوب الطهي الصحي.
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