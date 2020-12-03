علاج حصى المرارة بالأعشاب والوصفات

، ومن

1- إفراز الكبد الصفراء أكثر مما يمكن أن يذوب.

2- إنتاج الجسم صبغة زائدة تسمى البيليروبين ، والتي لا يمكن إذابتها.

3- ضعف إفراغ المرارة بالكامل أو بالقدر الذي تحتاج إليه.

وقد يختلف علاج الوخز بالإبر عن علاج فوري للمرارة ، حيث كشفت دراسات أجريت

ثبت أن مستخلصات الخرشوف تحفز إنتاج الصفراء وتساعد في تعزيز وظائف المرارة والكبد وفعال في علاج فوري للمرارة بالاعشاب

علاوة على ذلك ، يجب على مرضى السكري وقرحة المعدة ونقص السكر في الدم الحذر من تناول كميات كبيرة من خل التفاح.

وذلك عبر خلط خل التفاح مع عصير التفاح قبل شربه،

ويتضمن علاج فورى للمرارة تناول مزيج من عصير التفاح والأعشاب وزيت الزيتون لمدة 2 إلى 5 أيام.

ويتضمن علاج فورى للمرارة تناول مزيج من عصير التفاح والأعشاب وزيت الزيتون لمدة 2 إلى 5 أيام.

8- زيت الزيتون وعباد الشمس

وقد يكون هناك دور لـ زيت الزيتون وزيت عباد الشمس في ان يكون علاج فورى

المرارة

وحصوات المرارة. وجد الباحثون أنه بينما كان لزيت الزيتون تأثير على استهلاك الصفراء واتخلص من حصى المرارة.