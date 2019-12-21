الإسهال أبرزها .. احذر 6 أعراض تنذر بـ الإصابة بـ التهابات المرارة

تعتبر المرارة عضوا في جسم الانسان مسؤولا عن تخزين الصفراء ، وهي مزيج من السوائل والدهون والكوليسترول، حيث تساعد المرارة في تحطيم الدهون من الطعام في الأمعاء، وقد يتعرض بعض الاشخاص لمشاكل في المرارة أبرزها التهابات المرارة، ونشر موقع " health line " ابرز الاعراض التي تنذر بالإصابة بالتهابات المرارة وهي تشمل :
- أكثر الأعراض الشائعة لالتهابات المرارة وهو الألم، يحدث هذا الألم عادة في الجزء الأيمن من الجزء العلوي من البطن، حيث يمكن أن تكون خفيفة ومتقطعة ، أو يمكن أن تكون شديدة ومتكررة، في بعض الحالات ، يمكن أن يبدأ الألم بالانتشار إلى مناطق أخرى من الجسم ، بما في ذلك الظهر والصدر.
- الغثيان والقيء من الأعراض الشائعة لجميع أنواع مشاكل المرارة.
- قشعريرة أو حمى غير مفسرة قد تشير إلى أن لديك بعض الالتهابات في المرارة خاصة اذا اجتمعت مع احد الاعراض
- الإصابة بالإسهال ووجود أكثر من أربع حركات للأمعاء في اليوم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قد يكون علامة على الإصابة بمشاكل في المرارة.
- قد يكون لون البشرة الصفراء أو اليرقان علامة على كتلة أو حجر في القناة الصفراوية الشائعة ،القناة الصفراوية الشائعة هي القناة التي تؤدي من المرارة إلى الأمعاء الدقيقة.
- وجود براز بلون أخف و البول الداكن هي علامات محتملة لوجود بعض المشاكل في المرارة.
وهناك بعض النصائح للحفاظ على صحة المرارة :-
• الحفاظ على وزن صحي.
• تجنب فقدان الوزن السريع.
• اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات.
• ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
• تناول المكملات الغذائية حسب موافقة طبيبك.
- أكثر الأعراض الشائعة لالتهابات المرارة وهو الألم، يحدث هذا الألم عادة في الجزء الأيمن من الجزء العلوي من البطن، حيث يمكن أن تكون خفيفة ومتقطعة ، أو يمكن أن تكون شديدة ومتكررة، في بعض الحالات ، يمكن أن يبدأ الألم بالانتشار إلى مناطق أخرى من الجسم ، بما في ذلك الظهر والصدر.
- الغثيان والقيء من الأعراض الشائعة لجميع أنواع مشاكل المرارة.
- قشعريرة أو حمى غير مفسرة قد تشير إلى أن لديك بعض الالتهابات في المرارة خاصة اذا اجتمعت مع احد الاعراض
- الإصابة بالإسهال ووجود أكثر من أربع حركات للأمعاء في اليوم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قد يكون علامة على الإصابة بمشاكل في المرارة.
- قد يكون لون البشرة الصفراء أو اليرقان علامة على كتلة أو حجر في القناة الصفراوية الشائعة ،القناة الصفراوية الشائعة هي القناة التي تؤدي من المرارة إلى الأمعاء الدقيقة.
- وجود براز بلون أخف و البول الداكن هي علامات محتملة لوجود بعض المشاكل في المرارة.
وهناك بعض النصائح للحفاظ على صحة المرارة :-
• الحفاظ على وزن صحي.
• تجنب فقدان الوزن السريع.
• اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات.
• ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
• تناول المكملات الغذائية حسب موافقة طبيبك.