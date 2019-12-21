AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الإسهال أبرزها .. احذر 6 أعراض تنذر بـ الإصابة بـ التهابات المرارة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:57 م
رضوى حسام
تعتبر المرارة عضوا في جسم الانسان مسؤولا عن تخزين الصفراء ، وهي مزيج من السوائل والدهون والكوليسترول، حيث تساعد المرارة في تحطيم الدهون من الطعام في الأمعاء، وقد يتعرض بعض الاشخاص لمشاكل في المرارة أبرزها التهابات المرارة، ونشر موقع " health line " ابرز الاعراض التي تنذر بالإصابة بالتهابات المرارة وهي تشمل :

- أكثر الأعراض الشائعة لالتهابات المرارة وهو الألم، يحدث هذا الألم عادة في الجزء الأيمن من الجزء العلوي من البطن، حيث يمكن أن تكون خفيفة ومتقطعة ، أو يمكن أن تكون شديدة ومتكررة، في بعض الحالات ، يمكن أن يبدأ الألم بالانتشار إلى مناطق أخرى من الجسم ، بما في ذلك الظهر والصدر.

- الغثيان والقيء من الأعراض الشائعة لجميع أنواع مشاكل المرارة.

- قشعريرة أو حمى غير مفسرة قد تشير إلى أن لديك بعض الالتهابات في المرارة خاصة اذا اجتمعت مع احد الاعراض

- الإصابة بالإسهال ووجود أكثر من أربع حركات للأمعاء في اليوم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قد يكون علامة على الإصابة بمشاكل في المرارة.

- قد يكون لون البشرة الصفراء أو اليرقان علامة على كتلة أو حجر في القناة الصفراوية الشائعة ،القناة الصفراوية الشائعة هي القناة التي تؤدي من المرارة إلى الأمعاء الدقيقة.

- وجود براز بلون أخف و البول الداكن هي علامات محتملة لوجود بعض المشاكل في المرارة.

وهناك بعض النصائح للحفاظ على صحة المرارة :-

• الحفاظ على وزن صحي.
• تجنب فقدان الوزن السريع.
• اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات.
• ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
• تناول المكملات الغذائية حسب موافقة طبيبك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعراض المرارة في الحمل .. حالات تتطلب تدخلاً جراحياً

حصوات المرارة .. أسباب غير متوقعه للإصابة و 5 مؤشرات للخطر لا تغفليها.. احمي نفسك بهذه الحيل

اعراض المرارة بعد العملية .. احذر| ظهور هذه المضاعفات

تؤدى إلى الإصابة بالسرطان.. أعراض المرارة والعلاج

أعراض المرارة المبكرة.. احذر| استمرار الألم 30 دقيقة يكشف إصابتك بالمرض

بعد استئصال هنا الزاهد للمرارة.. 8 أعراض تنذرك بهذا المرض

ترشيحاتنا

قرار جديد من الزمالك بخصوص التدريبات بعد وفاة إداري الفريق الأول

أبرزها تحسين الصحة الجنسية.. 9 فوائد غير متوقعة لتناول البنجر.. تعرف عليها

شاهد لحظة دخول لص لسرقة شقة فى بني سويف ..فيديو

الأهلي ونادي إسباني .. نادر شوقي يعلن موعد مباراة اعتزال عماد متعب

إسرائيل تطالب دول عربية بتعويضات قيمتها 150 مليار دولار.. تفاصيل

الرئيس السيسي يطلب الانتهاء من المشروعات الجديدة للكهرباء ورفع كفاءة القائمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. مكونات الشيكولاتة البيضاء تسبب السرطان للأطفال

شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور

فى أول ظهور.. علامات الحمل تظهر على يسرا اللوزي .. صور