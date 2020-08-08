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مرأة

مش الكل يعرفها.. اكتشف أعراض سرطان المرارة

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:39 م
مش الكل يعرفها ..
مش الكل يعرفها .. اكتشف اعراض سرطان المرارة
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اسماء محمد
يعد سرطان المرارة من الأمراض النادرة التى لا يعرف كثيرون اعراضها ومن المعروف ان الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية يلعب دورا هاما فى العلاج .

وبالنسبة لأعراض سرطان المرارة فهى لاتظهر فى جميع الاحيان ففي بعض الحالات يكون اكتشاف هذا النوع من الأورام امر شديد الصعوبة.
ونرصد لكم أعراض سرطان المرارة الرئيسية وفقا لما ذكره موقع " nhs" .

يتحول لون البشرة أو بياض عينيك إلى اللون الأصفر " اليرقان " .
قد تظهر حكة في الجلد وبول أغمق وبراز شاحب أكثر من المعتاد
فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون سبب
ارتفاع في درجة الحرارة ، أو الشعور بالحر أو الارتجاف
كتلة في البطن
يمكن أن تؤثر الأعراض الأخرى على عملية الهضم ، مثل:
الشعور بالمرض
ألم مؤلم في الجانب الأيمن من البطن ، يوصف أحيانًا بأنه "شعور بالجر"
ألم حاد في البطن
بطن منتفخ جدًا لا علاقة له بتناول الطعام
إذا كنت تعاني من حالة أخرى مثل متلازمة القولون العصبي ، فقد تصاب بأعراض مثل هذه بانتظام.

نصيحة : قد يعتاد البعض على هذه الاعراض لكن من المهم أن التوجه للطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة .
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