مش الكل يعرفها.. اكتشف أعراض سرطان المرارة

يعد سرطان المرارة من الأمراض النادرة التى لا يعرف كثيرون اعراضها ومن المعروف ان الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية يلعب دورا هاما فى العلاج .





وبالنسبة لأعراض سرطان المرارة فهى لاتظهر فى جميع الاحيان ففي بعض الحالات يكون اكتشاف هذا النوع من الأورام امر شديد الصعوبة.

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ونرصد لكم أعراض سرطان المرارة الرئيسية وفقا لما ذكره موقع " nhs " .





يتحول لون البشرة أو بياض عينيك إلى اللون الأصفر " اليرقان " .

قد تظهر حكة في الجلد وبول أغمق وبراز شاحب أكثر من المعتاد

فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون سبب

ارتفاع في درجة الحرارة ، أو الشعور بالحر أو الارتجاف

كتلة في البطن

يمكن أن تؤثر الأعراض الأخرى على عملية الهضم ، مثل:

الشعور بالمرض

ألم مؤلم في الجانب الأيمن من البطن ، يوصف أحيانًا بأنه "شعور بالجر"

ألم حاد في البطن

بطن منتفخ جدًا لا علاقة له بتناول الطعام

إذا كنت تعاني من حالة أخرى مثل متلازمة القولون العصبي ، فقد تصاب بأعراض مثل هذه بانتظام.



