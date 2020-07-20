كوب يومي يخلصك من حصوات المرارة





ونصح موقع هيلث لاين بخليط طبيعي مفيد لصحة المرارة ويساعد في التخلص من الحصوات ومنع تكونها و تنظيف المرارة ، وهو باستخدام خل التفاح .





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المكونات

ملعقة كبيرة خل التفاح

ملعقة كبيرة عصير الليمون

كوب ماء دافئ





الطريقة

قم بإضافة خل التفاح و الليمون إلى الماء الدافئ وتقلبيها ثم تناول المشروب بشكل يومي على الريق .





يعمل عصير الليمون على منع الكبد من أن ينتج الكوليسترول بشكل مؤقت وهذا يساعد على علاج حصى المرارة بشكل أسرع، ويحتوي كذلك الليمون على فيتامين C والذي يعمل بدوره على تحليل الكوليسترول الذي يكون الحصى .

