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مرأة

كوب يومي يخلصك من حصوات المرارة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:46 م
حصوات المرارة
حصوات المرارة
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رشا عوني
يعاني الكثير من حصوات المرارة التي تسبب التهابها وألام البطن والشعور بالقئ ، فهي تحتاج الفحص المبكر بمجرد شعورك بالأعراض، كما يمكن علاج حصوات المرارة بمشروبات طبيعية منزلية تساعد في تطهير المرارة و إذابة الحصوات . 

ونصح موقع هيلث لاين بخليط طبيعي مفيد لصحة المرارة ويساعد في التخلص من الحصوات ومنع تكونها وتنظيف المرارة ، وهو باستخدام خل التفاح . 

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المكونات 
ملعقة كبيرة خل التفاح
ملعقة كبيرة عصير الليمون
كوب ماء دافئ

الطريقة
قم بإضافة خل التفاح و الليمون إلى الماء الدافئ وتقلبيها ثم تناول المشروب بشكل يومي على الريق .

يعمل عصير الليمون على منع الكبد من أن ينتج الكوليسترول بشكل مؤقت وهذا يساعد على علاج حصى المرارة بشكل أسرع، ويحتوي كذلك الليمون على فيتامين C والذي يعمل بدوره على تحليل الكوليسترول الذي يكون الحصى . 

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