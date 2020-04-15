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مرأة

8 أعراض تنذرك بالتهاب المرارة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:30 ص
صدى البلد
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رشا عوني

يعاني الكثير من التهابات المرارة والتي قد تسبب في النهاية استئصالها، ولا تقتصر هذه المشكلة الصحية على كبار السن فقط؛ بل نسبة كبيرة من الشباب يتعرضون إلى التهاب المرارة واستئصالها في سن صغيرة.

وهناك بعض العلامات التي تنذرك بالتهاب المرارة، وضرورة استشارة الطبيب؛ لتلقي العلاج قبل أن تتدهور الحالة الصحية، وتصل إلى مرحلة استئصال المرارة .

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 بحسب موقع Healthline اليك 8 علامات تدل على التهاب المرارة وهي :

 1-  ألم حاد في الجزء العلوي أو وسط البطن

2- انتشار الألم إلى الكتف العلوي والظهر

3- ألم عند الضغط على منطقة البطن

4- غثيان

5- قيء

6- إسهال

7- انتفاخ منطقة البطن

8- التهاب المعدة والشعور بحرقان . 

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