استئصال المرارة.. الملك سلمان يجري جراحة ناجحة

أعلن الديوان الملكي السعودي، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أجرى جراحة ناجحة لاستئصال المرارة.









ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الديوان الملكي السعودي بيانًا جاء فيه:





"أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة هذا اليوم، الخميس 02 ذو الحجة 1441هـ الموافق 23 يوليو 2020م، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ـ ولله الحمد ـ بالنجاح، هذا وسيمضي - حفظه الله - بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".









ووجه خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل هاتفيًا أو سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.









حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.