التهاب المرارة... تعرف على أسبابه و أعراضه ومضاعفاته

كشف موقع mediacl news today, عن كيفية التعرف على أعراض وأسباب التهاب المرارة،التى تعتبر جهاز هضمي على شكل كمثرى يقع على الجانب الأيمن من البطن. دوره هو تخزين وإطلاق الصفراء من أجل هضم الدهون.

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كل ما يمكن معرفته عن حصوات المرارة

عند حدوث الالتهاب فى المرارة ، يمكن أن يسبب آلام في البطن والقيء والحمى .

يتصل بالكبد عن طريق القناة. إذا قام حجر بحجب هذه القناة ، فسوف تتراجع الصفراء ، مما يتسبب في التهاب المرارة. يُعرف هذا بالتهاب المرارة الحاد .

تتورم المرارة وتصبح حمراء أثناء نوبة الالتهاب ، ويمكن أن يتطور تراكم السوائل في العضو بعدوى ثانوية.





أعراض التهاب المرارة

يمكن أن يحدث التهاب المرارة نتيجة حصوات المرارة.





أكثر أعراض التهاب المرارة شيوعًا هي:

ألم الربع العلوي الأيمن:

غالبًا ما يحدث هذا الألم بشكل مفاجئ ، وغالبًا ما يحدث بعد وقت قصير من تناول وجبة عالية الدهون. قد يبدأ فوق زر البطن مباشرة ولكنه سيستقر في نهاية المطاف تحت حافة القفص الصدري على الجانب الأيمن من البطن ، حول موقع المرارة.

الغثيان والقيء :

لا يمكن تفتيت الدهون من أجل الهضم بسبب انسداد القناة الصفراوية ، مما يؤدي إلى نقص الشهية ، والشعور بالغثيان والقيء.

الحمى:

تحدث الحمى التي تزيد عن 100 درجة فهرنهايت (37.8 درجة مئوية) في حوالي نصف الأفراد المصابين بالتهاب المرارة.



الشعور بالضيق:

قد يعاني الشخص المصاب بالتهاب المرارة من شعور عام بعدم الراحة والمرض وعدم الارتياح. السعال هو شكوى شائعة مع العديد من الأمراض وغالبًا ما يكون المؤشر الأول للالتهاب أو العدوى.



قد تختلف أعراض التهاب المرارة الإضافية بناءً على العمر والحالة الصحية العامة.

يظهر ألم المرارة أولًا على شكل آلام تشنجية في البطن ولكن بمرور الوقت سيتغير إلى ألم ثابت وشديد لا يستريح الراحة أو تغيير الوضع أو استخدام تدابير أخرى. قد يحدث الألم أيضًا في الكتف الأيمن أو المنطقة العلوية اليمنى من الظهر.

سيزداد الألم بمرور الوقت ، خاصة عند التنفس بعمق أو مع أي نوع من الحركة. يتصل معظم الأشخاص بطبيبهم في غضون 4 من 6 ساعات من الشعور بهذا النوع من الألم.

في الأطفال وكبار السن ، قد تكون أعراض المرارة غامضة. قد لا يعانون من الألم أو الحمى ويشكون فقط من الشعور بالضيق ونقص الشهية والضعف. يواجه بعض الأشخاص المصابين بالتهاب المرارة مسحة صفراء على الجلد ، تُعرف باليرقان . ومع ذلك ، هذا نادر.

مضاعفات التهاب المرارة

في غرفة الطوارئ ، عادةً ما يكون الشخص المصاب بالتهاب حاد في المرارة مستلقيًا تمامًا على طاولة الفحص لأن أقل حركة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم ألمه.

قد يقوم الفرد أيضًا بشد عضلات البطن ، والتي ستشعر بالتشابه مع التشنج. يساعد شد هذه العضلات ، أو الحراسة ، على حماية العضو الملتهب من آلام الفحص المحتملة.

في بعض الحالات ، يمكن أن تتمزق المرارة الملتهبة وتتطور إلى عدوى مهددة للحياة تسمى الإنتان .

يجب على أي شخص يعاني من أعراض التهاب المرارة أن يلتمس عناية طبية فورية لتجنب أي مضاعفات خطيرة أو مهددة للحياة.

غالبًا ما يقوم الجراح بإزالة المرارة لمنع تطور التهاب المرارة في الحالات الأكثر شدة.

أسباب التهاب المرارة

تحدث العديد من حالات التهاب المرارة نتيجة حصوات المرارة . هذه هي صغيرة وضوح الشمس مثل الجماهير تتكون من أصباغ الصفراء، الكولسترول ، و الكالسيوم وأملاح.

ما يقرب من 10 إلى 15 في المائة من الأمريكيين لديهم حصوات في المرارة ، وما يصل إلى ثلث هؤلاء الأشخاص سيصابون بالالتهاب. عادة لا تسبب حصوات المرارة الأعراض من تلقاء نفسها.

يزداد خطر التهاب المرارة مع تقدم العمر. تشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي:

كونها أنثى

حمل

بدانة

داء السكري

تاريخ حصوات المرارة

فقدان الوزن السريع

معالجة التهاب المرارة أمر حيوي لمنع تطور أي مضاعفات قاتلة.