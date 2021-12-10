عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في ذكرى افتتاحه الـ 119.. كل ما تريد معرفته عن خزان أسوان

خزان أسوان
خزان أسوان

محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية والتى تمتلك مشروعات تنموية وخدمية عملاقة على مر العصور بدءاً من خزان أسوان، وما قبله من مشروعات أخرى مروراً بمشروع السد العالى، أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين، وأيضاً مشروع توشكى، والطاقة الشمسية، وكيما وغيرها الكثير. 

ونلقى عبر منصة " صدى البلد " الضوء على أبرز المشروعات وهو خزان أسوان، ففي 10 ديسمبر من كل عام تمر علينا ذكرى إفتتاح هذا الصرح العملاق، والذي كان يهدف إنشاؤه لتخزين مياه الفيضان السنوية، وزيادة تدفقاتها خلال موسم الجفاف، للسيطرة بشكل أكبر على نظم الري، في الأراضي الزراعية التي كان يغرقها الفيضان قبل بناء السد.

واقرأ أيضاً: 

رئيس جامعة أسوان: عهد الرئيس السيسي يشهد الارتقاء بمنظومة التعليم العالي

أسوان تحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد

 

في كل عام تمر علينا ذكرى افتاح سد أسوان فى 23 ديسمبر 1902 الذى يعتبر بمثابة أول سد يبنى بهذا الحجم وأكبر سد مشيد فى العالم آنذاك .

 بدأ العمل فيه في الفترة ما بين 1899 و 1902 ، وتم إفتتاحه فى 1902، ثم تم تعليته مرتين ليحجز المياه الزائدة في موسم الفيضان لتستخدم لاحقًا.

 فكرة بناء  خزان أسوان بدأت فى القرن الحادى عشر عندما إستدعى الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله المهندس العربى " الحسن بن الهيثم" إلى مصر لتنظيم فيضان النيل ، إلا أنه لم يتم تنفيذه وقتها، وتم بنائه فيما بعد في القرن العشرين.

ويعد خزان أسوان هو الأكبر فى القرن الماضى ، كما يعتبر بأنه الحارس الأمين للسد العالى بحسب وصف المهندس حسين جلال، رئيس هيئة السد العالى،

أما عن مواصفات خزان اشزان فيصل طول خزان أسوان 2141 مترا، وعرض 9 أمتار ويضم 180 بوابة.

الخزان مبني من حجر الجرانيت فوق صخور شلال أسوان ليكون أكبر سد شيد في العالم في ذلك الوقت ، وعلى الرغم من بناء سد أسوان الأول ثم تعليته مرتين بعد ذلك ، حيث تم بدء العمل في التعلية الأولى في عام 1912.

 ثم تم العمل في التعلية الثانية له في عام 1934 وذلك بهدف القيام بحجز المياه أثناء الفيضانات حيث يتم تصريف المياه بالكميات اللازمة للري خلال فترة التحاريق.

خزان أسوان 
خزان أسوان 
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان خزان اسوان اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسوان: عهد الرئيس السيسي يشهد الارتقاء بمنظومة التعليم العالي

ترشيحاتنا

شبانة: إيقاف القيد يغلق باب الاحتراف في وجه فتوح خلال يناير

في ذكرى افتتاحه الـ 119.. كل ما تريد معرفته عن خزان أسوان

هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا بنية قضاء رمضان؟.. الإفتاء تجيب

مع اقتراب الكريسماس.. اشتعال شجرة الميلاد في نيويورك لهذا السبب

كرايسلر تخطط لاطلاق نسختها ايرفلو الكهربائية .. تفاصيل

علي المصيلحي: بطاقات التموين الجديدة تضم 4 أفراد فقط.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعاها

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى روسيا

كنت بعمل لايف.. السيدة الأجنبية تكشف حقيقة خروجها بـ"البكيني" من شرفة شقتها بالتجمع

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

حالات بسيطة إلى متوسطة.. لجنة كورونا تفجر مفاجأة حول دخول أوميكرون مصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

احذروا حقنة البرد.. هيئة الدواء تكشف عن أفضل علاج للأنفلونزا

أكياس الشيكولاتة ... حقائق صادمة عن مرض ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف.. الشتاء لم يبدأ..توقعات متخصصي الأرصاد خلال الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ