في ذكرى افتتاحه الـ 119.. كل ما تريد معرفته عن خزان أسوان

محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية والتى تمتلك مشروعات تنموية وخدمية عملاقة على مر العصور بدءاً من خزان أسوان، وما قبله من مشروعات أخرى مروراً بمشروع السد العالى، أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين، وأيضاً مشروع توشكى، والطاقة الشمسية، وكيما وغيرها الكثير.

ونلقى عبر منصة " صدى البلد " الضوء على أبرز المشروعات وهو خزان أسوان، ففي 10 ديسمبر من كل عام تمر علينا ذكرى إفتتاح هذا الصرح العملاق، والذي كان يهدف إنشاؤه لتخزين مياه الفيضان السنوية، وزيادة تدفقاتها خلال موسم الجفاف، للسيطرة بشكل أكبر على نظم الري، في الأراضي الزراعية التي كان يغرقها الفيضان قبل بناء السد.

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في كل عام تمر علينا ذكرى افتاح سد أسوان فى 23 ديسمبر 1902 الذى يعتبر بمثابة أول سد يبنى بهذا الحجم وأكبر سد مشيد فى العالم آنذاك .

بدأ العمل فيه في الفترة ما بين 1899 و 1902 ، وتم إفتتاحه فى 1902، ثم تم تعليته مرتين ليحجز المياه الزائدة في موسم الفيضان لتستخدم لاحقًا.

فكرة بناء خزان أسوان بدأت فى القرن الحادى عشر عندما إستدعى الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله المهندس العربى " الحسن بن الهيثم" إلى مصر لتنظيم فيضان النيل ، إلا أنه لم يتم تنفيذه وقتها، وتم بنائه فيما بعد في القرن العشرين.

ويعد خزان أسوان هو الأكبر فى القرن الماضى ، كما يعتبر بأنه الحارس الأمين للسد العالى بحسب وصف المهندس حسين جلال، رئيس هيئة السد العالى،

أما عن مواصفات خزان اشزان فيصل طول خزان أسوان 2141 مترا، وعرض 9 أمتار ويضم 180 بوابة.

الخزان مبني من حجر الجرانيت فوق صخور شلال أسوان ليكون أكبر سد شيد في العالم في ذلك الوقت ، وعلى الرغم من بناء سد أسوان الأول ثم تعليته مرتين بعد ذلك ، حيث تم بدء العمل في التعلية الأولى في عام 1912.

ثم تم العمل في التعلية الثانية له في عام 1934 وذلك بهدف القيام بحجز المياه أثناء الفيضانات حيث يتم تصريف المياه بالكميات اللازمة للري خلال فترة التحاريق.

خزان أسوان