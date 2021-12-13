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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشرط.. سوريا تسمح لجميع اللبنانيين بدخول أراضيها

الحدود بين سوريا
الحدود بين سوريا ولبنان

قررت سوريا، السماح لجميع الرعايا اللبنانيين بالدخول إلى أراضيها اعتبارا من اليوم الاثنين، وفق إجراءات صحية معينة.

وحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، قالت وزارة الداخلية في تعميم أصدرته إنه "اعتبارا من 13-12-2021 يسمح بدخول جميع الرعايا اللبنانيين إلى القطر شريطة التقيد بالإجراءات الصحية المتخذة من وزارة الصحة".

وتشمل الإجراءات الصحية، تحليل PCR لم يمض عليه أكثر من 96 ساعة من المختبرات اللبنانية المعتمدة أو شهادة تثبت الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

وقبل فتح الحدود أمام جميع اللبنانيين، سمحت السلطات السورية بدخول المرضى ومالكي العقارات منهم إلى البلاد، على أن لا تستغرق الإقامة أكثر من 72 ساعة، كما سمحت بدخول المتزوجين من سوريات أو المتزوجات من سوريين ومن لديهم إقامات.

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