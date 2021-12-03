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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. استمرار أعمال الصيانة لتزويد لبنان بالكهرباء

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

تواصل سوريا أعمال صيانة خط الربط الكهربائي مع الأردن، تمهيدًا لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية عبر الأراضي السورية وفقاً لنص الاتفاق الموقع أخيرًا في العاصمة الأردنية عمان.

أوضحت مصادر سورية رسمية أن عمليات تأهيل مقطع خط الربط الكهربائي على الأراضي السورية تنتهي خلال الأيام المقبلة من هذا الشهر، مشيرة إلى تعرضه لأضرار كبيرة خلال سنوات الحرب العشر الماضية.

وذكرت المصادر أيضا أن عمليات الصيانة تتم على مسافة تقدر بـ 87.5 كيلومتر ضمن الأراضي السورية من أصل 157 كيلومتر، وهو ما تقوم به حالياً الورشات السورية.

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في هذا السياق، لفت مدير المؤسسة العامة السورية لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس فواز الظاهر في تصريح  لـ “سبوتنيك”، الي أن “هناك ربط كهربائي ثماني قبل عام 2011 بين ليبيا ومصر والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق وتركيا، وكان هذا الربط مفعلاً بين ليبيا ومصر والأردن وسوريا ولبنان لكن المجموعات الإرهابية المسلحة قامت بالاعتداء على خط التوتر العالي الذي يربط الشبكة الأردنية مع الشبكة السورية مما أدى إلى خروجه عن الخدمة بشكل كامل”.

وتابع الظاهر: “مع حاجة القطر اللبناني  إلى الكهرباء ولكي يتم تمرير الطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان كان هناك حاجة لذلك من خلال الشبكة السورية حيث لا توجد طريق أخرى، ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا لن نكون حجر عثرة أمام القطر اللبناني الذي هو بحاجة إلى مساعدة، وفي هذا الإطار عقدت اجتماعات عدة في القطر الأردني  وتم الاتفاق على أن يقوم الجانب الأردني بتزويد الجانب اللبناني بكمية من الكهرباء تعادل وسطياً 225 ميغاواط على مدار الساعة فيما ستحصل سوريا على 8% من كمية الطاقة الممررة إلى لبنان”. 

سوريا الأردن لبنان الطاقة الكهربائية الربط الكهربائي

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