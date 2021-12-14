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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تشارلي فورتز يفوز بالسباق الاستعراضي F4 ضمن فعاليات جائزة أبوظبي الكبرى.. تفاصيل

تشارلي فورتز يفوز
تشارلي فورتز يفوز بالسباق الاستعراضي F4 ضمن فعاليات جائزة

استطاع الاسترالي تشارلي فورتز أن يفوز مع فريق أبوظبي للسباقات على مسار حلبة مرسى ياس الشهيرة، التي تحضن فعاليات سباق الجائزة الكبرى، بعد ان سيطر على مجريات الامور ضمن سباق تنافسي شهد العديد من المفاجأت.

 

وتمكن تشارلي من تسجيل اسرع لفه بتوقيت زمني يقدر بـ 1:25.232، متفوقًا على زملائة أندريا كيمي أنتونيللي و كونراد الورسن، أصحاب المركز الثاني والثالث، بعد جولة حماسية مبهرة امتدت لفترة قدرها 25 دقيقة.

 

احداث مثيرة ضمن فعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى

 

جاءت مجريات السباق بالكثير من الاحداث التنافسية والحوادث ايضا، بعد أن تعرض كلا من حمدة القبيسي وريك كوين وديلانو فانت هوف وأندريا كيمي أنتونيللي، إلى مشكلات تصادمية، مما ادى إلى نهاية مبكرة طالت كوين وفانت هوف.

 

بينما حلت حمدة القبيسي بالموقع الأخير في سباق اللفة الثالثة بعد انطلاقة أولية من المركز الخامس، لتقلص الفارق بينها وبين الروسي بينغاسوف، بعد أن استطاعت الضغط عليه واجبارة على الوقوع في خطأ، لتتجاوزة ضمن مجريات اللفة الثامنة، كما تمكنت من تجاوز الانجليزي إيدن نيت، لتنهي المشهد التنافسي بالمركز السادس، بعد ان تجاوزته في اللفة الثانية عشر والاخيرة من هذا السباق.

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تشارلي فورتز يفوز بالسباق الاستعراضي F4 ضمن فعاليات جائزة أبوظبي الكبرى.. تفاصيل

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