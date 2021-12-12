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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إنجاز تاريخي.. الهولندي فيرستابن يحصد لقب سباق فورمولا 1.. تفاصيل

في انجاز تاريخي ..
في انجاز تاريخي .. الهولندي فيرستابن يحصد اللقب الغالي

في منافسة من العيار الثقيل لسباقات فورمولا 1، استطاع الهولندي ماكس فيرستابن أن يحقق فوز تاريخي على قائد فريق مرسيدس البريطاني المخضرم لويس هاميلتون، وذلك ضمن فعاليات جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لهذا الموسم.

 

لقب سباق فورمولا 1

 

تمكن ماكس فيرستابن من خطف المركز الاول من لويس هاميلتون، خلال تنافس اللفة الأخيرة التي أقيمت على حلبة مرسي ياس الشهيرة، وجاءت انطلاقة فيرستابن بالكثير من نقاط التفوق، أبرزها حالة الإطارات اللينة، وإعمال الإعداد اللازمة، بالإضافة إلى عنصر المفاجأة .

 

وتواجدت سيارة الأمان على الحلبة قبل 5 لفات على النهاية، لتمنح هذه الفرصة الأفضلية لـ فيرستابن ويتفوق على لويس هاميلتون، لتكن مفاجأة السباق، مستفيدًا من هذا الأمر، ويتجاوز غريمه واستغلال هذه النقطة على أكمل وجه.

 

واستطاع ماكس فيرستابن أن يحقق بطولة غالية لفريق ريد بول منذ 2013، ليكن هو اول هولندي يخطف هذا اللقب لفريقة، لينهي على هيمنه بطل العالم هاميلتون والتي دامت لـ 4 سنوات على التوالي، بعدما حصل على المركز الأول بـ613.5 نقطة ضمن فعاليات بطولة الصانعين، ليحصل فريق مرسيدس في المركز الثاني بـ585.5 نقطة، ليتبعه فريق فيراري في المركز الثالث بـ323.5 نقطة.

 

النقاط النهائية بعد سباق أبوظبي

 

1 - الهولندي ماكس فيرستابن - ريد بول - 395.5 نقطة

2 - البريطاني لويس هاميلتون - مرسيدس - 387.5 نقطة

3 - الفنلندي فالتيري بوتاس - مرسيدس - 226 نقطة

4 - المكسيكي سيرجيو بيريز - ريد بول - 190 نقطة

5 - الإسباني كارلوس ساينز - فيراري - 164.5 نقطة

فورمولا فورمولا 1 ماكس فيرستابن فيرستابن لويس هاميلتون هاميلتون

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