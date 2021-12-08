وزارة الرياضة السعودية تعلن البدء في بيع تذاكر سباق فورمولا إي الدرعية

أعلنت وزارة الرياضة السعودية بدء البيع لتذاكر الجولتين الأولى والثانية من سباق فورمولا إي الدرعية للسيارات الكهربائية، ضمن الموسم الثامن لسباقات بطولة العالم "إي بي بي فورمولا إي" لموسم 2022.

وجرت مراسم إعلان بدء بيع التذاكر في حي الطريف بالدرعية التاريخية، بحضور مسؤولي وزارة الرياضة، وألبرتو لونجو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولة الفورمولا إي، وكارلو بوتاجي الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة سي بي إكس المسوقة للسباق، إلى جانب بطل النسخة الماضية المتسابق البريطاني سام بيرد.

وتشهد البطولة المرتقبة مشاركة أحد عشر فريقاً، في مقدمتهم فرق جاغوار تي سي إس ريسينغ، وتاغ هوير بورشه، ومرسيدس إي كيو، ودي إس تيكيتاه، ونيسان إي دامز، للتنافس على لقب الموسم الثامن من بطولة العالم للفورمولا إي التابعة للاتحاد الدولي للسيارات.

وبهذه المناسبة قال الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية: "نسعد اليوم بإعلان إطلاق تذاكر سباق فورمولا إي الدرعية في جولتيه الأولى والثانية، والذي سينطلق في نهاية يناير 2022م، ونتطلع إلى بذل المزيد من الجهود، من أجلِ إظهار الحدث بأفضل طريقة، واستضافة عشاق هذه الرياضة من كافةِ أنحاء العالم، والترحيب بهم في بلادنا الغالية للاستمتاع بالمنافسة القوية والفعاليات المصاحبة لهذا الحدث".

من جهته قال ألبرتو لونجو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولة الفورمولا إي: "يمثل سباق الدرعية إي بري أفضل انطلاقة لبطولة العالم للفورمولا إي، وإننا نؤكد أهمية هذه البطولة التي تمثل منصة لإلهام وتحفيز الأجيال القادمة للانطلاق نحو عالم الفورمولا إي"، فيما عبّر كارلو بوتاجي الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة سي بي إكس عن سعادته بقرب انطلاق السباق، حيث قال: "سعداء بالتعاون مع وزارة الرياضة وبطولة الفورمولا إي، لاستضافة الجولات الافتتاحية من بطولة العالم 2022م، وندعو الجميع إلى المسارعة في شراء التذاكر والاستمتاع بهذه التجربة، على أن يتم إعلان تفاصيل السباق والفعاليات المصاحبة لهُ في وقتٍ لاحق".

