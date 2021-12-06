بسبب حظر الكحوليات.. ماء الورد المشروب الرسمي لسباق «فورمولا 1» في السعودية

احتفل السائقون أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، على منصة التتويج بشراب ماء الورد الفوار.

وذكرت صحيفة «اليوم» السعودية إن هذا المشروب «أنتج محليا خصيصا لسباق جائزة السعودية الكبرى، وبما يتماشى مع عادات وتقاليد المملكة؛ حيث سيكون الاحتفال بطابع ذو نكهة عربية خالصة».

وبحسب الصحيفة، يعتبر شراب «ماء الورد الفوار» مزيجا من ماء الورد والغرينادين والسكر وعصير الليمون، والذي يتم خلطه ومزجه وينتج عنه عصير مكربن، ليصبح الشراب الرسمي للاحتفال بسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2021.

وذكرت مجلة «إيكونوميست» في تقرير، قبل يومين، إن «سباق فورمولا 1 لهذا العام أحدث تغييرا، وبدلا من الاحتفال بعد السباق برش الشمانيا فقد تغير إلى النبيذ الفوار، وذلك ليس بخلا، فهذه ليست رياضة توصف بالبخل ولكن لأن راعي السباق قد تغير».

وبحسب المجلة، يواجه المسؤولون في السعودية قرارا صعبا؛ فالمملكة التي استضافت السباق أمس تحظر الكحوليات، ويعتقد البعض أنها قد تخفف من القيود على المناسبة، ونقلت المجلة عن مستشار ملكي قوله إن «الشمبانيا جزء من مراسم الحفل» ولم «تشاهد جدة المدينة المستضيفة شيئا كهذا من قبل».