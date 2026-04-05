بعد فصله من العمل.. القبض على شخص هدد زملاءه في الشركة لترهيبهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من تعرضه للفصل من جهة عمله وقيامه بتهديد عدد من الموظفين بذات الشركة بزعم تسببهم فى فصله.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو ( مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان)، وبمواجهته قرر أنه سبق له العمل بمهنة باحث إدارى بإحدى الشركات بمحافظة أسوان وتم فصله منذ سنتين لكثرة تغيبه عن العمل ، وقيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه للضغط على المسئولين بالشركة لإعادته للعمل ، وأضاف بقيامه بإرسال مقطع الفيديو لعدد من مسئولى الشئون المالية والإدارية بالشركة بقصد ترهيبهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.