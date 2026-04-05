وفاة الإعلامية منى هلال.. قصة زواجها من محرم فؤاد وخوض تجربة التمثيل

رحلت الإعلامية الكبيرة منى هلال، إحدى أبرز وجوه التليفزيون المصري، التي ارتبط اسمها بالقناة الثانية وبالبرامج الثقافية لسنوات طويلة، تاركة خلفها سيرة مهنية وإنسانية جديرة بالاحترام.

مسيرة منى هلال المهنية

وتمكنت منى هلال عبر سنوات من العمل الجاد أن تتدرج في المناصب داخل مبنى ماسبيرو، حتى تولت رئاسة القناة الثانية، ثم شغلت منصب مدير عام البرامج الثقافية.

كانت تؤمن بأن الإعلام رسالة ومسؤولية، وأن القيمة الحقيقية تكمن في جودة ما يقدم، لا في المسميات الوظيفية.

ومن أبرز ما قدمته منى هلال في سنواتها الأخيرة حلقتان مميزتان عن مسرحية «الملك لير» للفنان يحيى الفخراني، إلى جانب تناولها لمسرحية «مطلوب على وجه السرعة» التي شارك في بطولتها هالة فاخر وهالة صدقي والمنتصر بالله.

منى هلال تخوض التمثيل

كما خاضت تجربة التمثيل في عدد من الأعمال التلفزيونية، بدأت بمسلسل «حتى لا يختنق الحب» عام 1983، ثم شاركت في المسلسل الشهير «حكايات هو وهي» عام 1985 أمام السندريلا سعاد حسني والفنان أحمد زكي، قبل أن تعود بمسلسل «زهرة في الأرض» عام 2005.

منى هلال تحتفظ برسالة العندليب

وقد كشف الناقد طارق الشناوي في مقال له بعنوان «رسالة العندليب الغاضبة ضمن أسرار محرم فؤاد»، إذ أشار إلى احتفاظ منى هلال برسالة نادرة بخط يد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كانت قد وصلت بالخطأ إلى محرم فؤاد في أحد فنادق لندن مطلع السبعينيات.

ورغم حساسية مضمونها، آثرت الراحلة الاحتفاظ بها كأمانة، ولم تفصح عنها لا في حياة عبد الحليم ولا بعد رحيل زوجها بسنوات، في موقف يعكس قدرًا كبيرًا من الوفاء والأمانة.

وعرفت كذلك بإخلاصها لمؤسستها، إذ رفضت عام 2011 التقدم لرئاسة قناة متخصصة، مؤكدة أن القناة الثانية هي بيتها الأول، وأن لديها رؤية ومشروعًا تعمل عليه منذ سنوات، معتبرة أن الإنجاز الحقيقي في العطاء المتواصل لا في السعي وراء المناصب.

زواج منى هلال من محرم فؤاد

وتزوجت منى هلال من المطرب محرم فؤاد بعد انفصاله عن الفنانة عايدة رياض، وظلت معه حتى وفاته، وكان زوجة وفية، إذ حرصت خلال رحلة مرضه الطويلة على تنسيق مواعيد عملها وتبديل ساعات البث مع زميلاتها، كي تتفرغ لمرافقته والوقوف إلى جواره، وكانت ترى أن دورها كزوجة مخلصة لا يقل أهمية عن دورها كإعلامية ناجحة، فجمعت بين المسؤوليتين بوعي ومحبة، ولم تسفر هذه الزيجة عن أبناء.