من الغد .. برلماني: تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

قال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب ، إن جميع الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة ينطبق عليها قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات ، مؤكدا أن الجميع يخضع للقانون رقم 73 ، لافتة إلي أن فلسلة هذا القانون جاءت من حوادث السكك الحديدية والتي ثبت أن المخدرات هي السبب فيها .

واضاف طارق الخولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " السلطة التشريعية " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، انه كان من الضروري أن نتصدى ألي استهتار بعض العاملين المتعاطين للمخدرات بتشريع قانوني خصوصا انهم مسئولين عن أرواح الناس في العديد من المرافق العامة ومنها مرافق النقل ، مؤكدا أن هذه خطوة شجاعة ومهمة من الدولة .

واوضح طارق الخولي ، إن الدولة قامت بعمل خط ساخن لعلاج متعاطي المخدرات في سرية تامة ومجانا ، مؤكدا أن خط الرجعة مازال مفتوح أمام الجميع، مؤكدا أن أي موظف بداية من الغد مازال إمامة فرصة اذا لم يقع في مصيدة الفحص سواء الدوي أو المفاجئ .