اليوم.. بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

يبدأ اليوم الاربعاء الموافق ١٥ ديسمبر بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات.

ويتيح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، وكذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

ويتم التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن "16023"، حيث يجرى توفير الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن دون أى مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل اعتبارا من اليوم.

وأكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه سيتم بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى المخدرات اعتبارا من اليوم، مشددا علي أنه سيتم التوسع فى تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، فى حين يؤدى عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف فى أى وقت.

وأضاف عثمان أنه على مستوى التوعية الأولية وتوفير الخدمات العلاجية بالمجان، وفي سرية تامة، واتساقاً مع ما قرره القانون الجديد من إتاحة فترة 6 أشهر لتطبيق جزاء الفصل المباشر بعد إقرار القانون فى منتصف يونيو الماضى، على من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة حتى يتسنى لمن يرغب منهم طواعية في العلاج قبل تطبيق عقوبة الفصل.