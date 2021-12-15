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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحدث جلسة تصوير لـ حسن الرداد على إنستجرام

صدى البلد

شارك الفنان حسن الرداد متابعيه آخر جلسة تصوير خضع لها عبر حسابه على إنستجرام.

جدير بالذكر أنه عرض أولي حلقات مسلسل خارج السيطرة عبر منصه شاهد vip، لذى تدور أحداثه في إطار منفصل. 

مسلسل خارج السيطرة يعد عودة لحسن الرداد الي الدراما بعد غياب سنوات منذ وفاة والدته، حيث كان قد ظهر كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل ملوك الجدعنة، والذى قام ببطولته عمرو سعد ومصطفي شعبان.

مسلسل "خارج السيطرة" يقوم  ببطولة كل حلقة عدد من الفنانين أبرزهم  حسن الرداد وفتحى عبد الوهاب وسوسن بدر وحنان مطاوع ونور إيهاب ومحود حجازى وميس حمدان.

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مسلسل خارج السيطرة إخراج أحمد خالد، مأخوذ عن المسلسل الأمريكي into the dark، فيما ستدور أحداثه في 10 حكايات، وتتناول كل حكاية من الحكايات قصة منفصلة في إطار من الرعب، ويتولى إخراج أغلب الحكايات أحمد خالد.

ويتناول مسلسل خارج السيطرة  قصة مجموعة من الشباب يقيمون في قصر، ويلعبون لعبة تتسبب في مواجهتهم لأمور غريبة.

سوسن بدر حنان مطاوع مصطفى شعبان عمرو سعد حسن الرداد

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