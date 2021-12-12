بعد حلاقة ذقنه.. حسن الرداد يشارك الجمهور أحدث ظهور له عبر انستجرام

شارك الفنان حسن الرداد صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر حسن الرداد في صورة سيلفي جديدة، مرتدي تيشيرت باللون الأسود، حالقًا ذقنه الطويلة الي قصيرة، والتي لاقت العديد من إعجاب المتابعين.

جدير بالذكر أنه بدأ، عرض أولي حلقات مسلسل خارج السيطرة عبر منصه شاهد vip، ومن المقرر طرح حلقة أسبوعيا من العمل الذى تدور أحداثه في إطار منفصل.

مسلسل خارج السيطرة يعد عودة لحسن الرداد الي الدراما بعد غياب سنوات منذ وفاة والدته، حيث كان قد ظهر كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل ملوك الجدعنة، والذى قام ببطولته عمرو سعد ومصطفي شعبان.

مسلسل "خارج السيطرة" يقوم ببطولة كل حلقة عدد من الفنانين أبرزهم حسن الرداد وفتحى عبد الوهاب وسوسن بدر وحنان مطاوع ونور إيهاب ومحود حجازى وميس حمدان.

مسلسل خارج السيطرة إخراج أحمد خالد، مأخوذ عن المسلسل الأمريكي into the dark، فيما ستدور أحداثه في 10 حكايات، وتتناول كل حكاية من الحكايات قصة منفصلة في إطار من الرعب، ويتولى إخراج أغلب الحكايات أحمد خالد.

ويتناول مسلسل خارج السيطرة قصة مجموعة من الشباب يقيمون في قصر، ويلعبون لعبة تتسبب في مواجهتهم لأمور غريبة.