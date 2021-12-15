عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام عوض الله نائبا لرئيس اتحاد الجودو

حسام عوض الله نائبا
حسام عوض الله نائبا لرئيس اتحاد الجودو

قرر مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة مرزوق محمد علي، اختيار النائب حسام عوض الله، نائبا لرئيس الاتحاد، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي أقيم اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد في مدينة نصر.
ومن جانبه أكد مرزوق محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن ترشيحه للنائب حسام عوض الله، لشغل هذا المنصب جاء من أجل الاستفادة من خبراته، ولثقته في قدراته وإمكانياته.


وأضاف، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل من أجل النهوض بالجودو المصري، وإعادة أبطالنا ومنتخباتنا لمنصات التتويج مجددا.


وعقد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة مرزوق محمد، أول اجتماعاته اليوم الأربعاء، وذلك بعد الفوز في الانتخابات الأخيرة.


وكانت انتخابات الاتحاد قد أسفرت عن فوز مرزوق محمد بمقعد الرئاسة بعد حصوله على 21 صوت، متفوقا على منافسه مطيع فخر الدين.


وفي العضوية فاز كل من، عصام رشاد وحسام عوض الله وخالد المعتز وطارق عز الدين وعمرو مكرم وأحمد صبرة وهشام حسن.
والتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأحد الماضي، مجلس  إدارة اتحاد الجودو الجديد برئاسة مرزوق محمد على لمناقشة برامج عمل الاتحاد المقبلة، واستعداداته لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وتطرق اللقاء لمناقشة خطة مجلس إدارة اتحاد الجودو حول إعداد اللاعبين، وتجهيزهم وفق برامج مخصصة ومعسكرات تدريبية لمختلف البطولات الدولية المقبلة والمؤهلة منها لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس.


وأكد الدكتور أشرف صبحي علي تقديم الدولة المصرية ممثلةً في وزارة الشباب والرياضة كل الدعم والمساندة لجميع منتخبات الجودو لتحقيق مزيد من الانجازات في مختلف البطولات، والعمل علي الارتقاء باللعبة علي المستويين المحلي والدولي، والتنسيق مع مسئولي الاتحاد لنشر اللعبة بشكل أكبر واكتشاف الموهوبين فيها علي مستوي جميع محافظات الجمهورية.


ولفت وزير الشباب والرياضة إلي انتعاش الرياضة المصرية خلال الفترة الراهنة بالعديد من الانجازات وألقاب البطولات المختلفة التي تحققها البعثات المصرية المشاركة في المحافل الرياضية بكافة مستوياتها، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية للرياضة المصرية والأبطال الرياضيين، وكذا التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية في تهيئة الأجواء للاعبين واللاعبات، وتحفيزهم للتفوق والفوز بمختلف الألقاب.

مصر وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة انتخابات الاتحاد

ترشيحاتنا

من جورج لـ كريستين .. من صاحب أول عملية تحول جنسي بالعالم؟

 آداب قراءة القرآن الكريم .. وفضل تلاوته يوميا

أهم مشروعات ومبادرات التنمية المحلية بالصعيد في 2021 .. تقرير

النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

سناب شات تطلق تطبيق Story Studio لتحرير الفيديو على الهواتف الذكية

فريق ألماني يبتكر دواء جديدا لمنع الإصابة بفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

بـ تحذير عاجل من الأرصاد .. تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية

لتوطين التكنولوجيا والصناعات..مصر ترفع شعار الاعتماد على النفس في تحلية المياه

أحمد حسام ميدو يعلق على خسارة المنتخب أمام تونس.. شاهد

إسقاط عضويتي المحاميين المتهمين بقضية حادث الشيخ زايد.. في هذه الحالة

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

تغيير أسعار الفائدة في البنوك.. غداً أخر إجتماعات لجنة السياسات بـ المركزي

لاعبو الأهلي زهقانين.. رسالة صادمة من شوبير لـ موسيماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

فيديو

انحدارة وانتكاسة .. الداعية العراقي جعفر الإبراهيمي يهين محمد رمضان "فيديو"

نهايات غريبة .. نجمات انفصلن عن أزواجهن في ٢٠٢١

الأرصاد الجوية تعلن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار |فيديو

فيديوجراف.. وسط المعازيم.. عروسان يحلقان شعريهما بالكامل أثناء زفافهما

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ