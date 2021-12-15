حسام عوض الله نائبا لرئيس اتحاد الجودو

قرر مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة مرزوق محمد علي، اختيار النائب حسام عوض الله، نائبا لرئيس الاتحاد، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي أقيم اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد في مدينة نصر.

ومن جانبه أكد مرزوق محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن ترشيحه للنائب حسام عوض الله، لشغل هذا المنصب جاء من أجل الاستفادة من خبراته، ولثقته في قدراته وإمكانياته.



وأضاف، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل من أجل النهوض بالجودو المصري، وإعادة أبطالنا ومنتخباتنا لمنصات التتويج مجددا.



وعقد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة مرزوق محمد، أول اجتماعاته اليوم الأربعاء، وذلك بعد الفوز في الانتخابات الأخيرة.



وكانت انتخابات الاتحاد قد أسفرت عن فوز مرزوق محمد بمقعد الرئاسة بعد حصوله على 21 صوت، متفوقا على منافسه مطيع فخر الدين.



وفي العضوية فاز كل من، عصام رشاد وحسام عوض الله وخالد المعتز وطارق عز الدين وعمرو مكرم وأحمد صبرة وهشام حسن.

والتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأحد الماضي، مجلس إدارة اتحاد الجودو الجديد برئاسة مرزوق محمد على لمناقشة برامج عمل الاتحاد المقبلة، واستعداداته لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وتطرق اللقاء لمناقشة خطة مجلس إدارة اتحاد الجودو حول إعداد اللاعبين، وتجهيزهم وفق برامج مخصصة ومعسكرات تدريبية لمختلف البطولات الدولية المقبلة والمؤهلة منها لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس.



وأكد الدكتور أشرف صبحي علي تقديم الدولة المصرية ممثلةً في وزارة الشباب والرياضة كل الدعم والمساندة لجميع منتخبات الجودو لتحقيق مزيد من الانجازات في مختلف البطولات، والعمل علي الارتقاء باللعبة علي المستويين المحلي والدولي، والتنسيق مع مسئولي الاتحاد لنشر اللعبة بشكل أكبر واكتشاف الموهوبين فيها علي مستوي جميع محافظات الجمهورية.



ولفت وزير الشباب والرياضة إلي انتعاش الرياضة المصرية خلال الفترة الراهنة بالعديد من الانجازات وألقاب البطولات المختلفة التي تحققها البعثات المصرية المشاركة في المحافل الرياضية بكافة مستوياتها، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية للرياضة المصرية والأبطال الرياضيين، وكذا التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية في تهيئة الأجواء للاعبين واللاعبات، وتحفيزهم للتفوق والفوز بمختلف الألقاب.