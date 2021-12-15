بركلة ركنية..الجزائر تتقدم بالهدف الأول أمام قطر فى نصف نهائي كأس العرب

تقدم منتخب الجزائر الأول لكرة القدم بالهدف الأول أمام نظيره القطري، فى المباراة المقامة بينهما على استاد "الثمامة" في الدوحة ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم "قطر 2021"

سجل الهدف جمال بن العمري فى الدقيقة 59 من زمن المباراة ،من ركلة ركنية للجزائر على يمين مرمى قطر، نفذها يوسف البلايلي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاءأبعدها الحارس سعد الدوسري بشكل سئ للغاية إلى حدود منطقة الجزاء حيث وجدت متابعة من حسين بن عيادة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك الخالية.

وفازت تونس على مصر بهدف نظيف في نصف النهائي الأول لتنتظر الفائز من مواجهة الجزائر وقطر، بينما تنتظر مصر الخاسر في مباراة المركز الثالث.

5 مواجهات سابقة جمعت بين المنتخبين، حقق خلالها المنتخب الجزائري 3 إنتصارات مقابل إنتصار وحيد للمنتخب القطري فيما انتهت مواجهة وحيدة بالتعادل.