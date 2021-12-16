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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مصر تساعد الشقيقة اليمنية بالكهرباء..القاهرة لا تتخلى عن صنعاء في كافة المجالات

وزير الكهرباء والطاقة
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري مع نظيره اليمني

استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، الأربعاء، الدكتور أنور محمد كلشان وزير الكهرباء والطاقة اليمنى، على رأس وفد رفيع المستوى وذلك لبحث ودعم مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليمن الشقيقة.

وأكد شاكر خلال اللقاء، عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع جمهورية اليمن، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى جميع الدوائر السياسية والدبلوماسية المصرية.

نجاحات قطاع الطاقة بـ مصر

وأشار الوزير إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والإجراءات التي اتخذها فى مجال تأمين التغذية الكهربية، مؤكداً نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

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كما أكد على استعداد القطاع التام لتقديم جميع المساعدات من خلال الدعم الفني في المجالات التي يحتاجها الجانب اليمنى وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده، وبرامج التدريب المختلفة للكوادر اليمنية، كما أن جميع إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء اليمنى، بالإضافة إلى دعم التشريعات والتنظيمات المختلفة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

المساعدات المصرية لليمن

من جانبه، أشاد وزير الكهرباء والطاقة اليمنى بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها، مؤكدا سعي بلاده لزيادة حجم التعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية للمشاركة فى إعمار اليمن، خاصة فى مجال البنية التحتية والكهرباء، حيث تواجه اليمن حاليا تحديات كبيرة يتم العمل على تخطيها.

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبيرة فى جميع المجالات، معرباً عن رغبته في الاستفادة منها والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية فى مجالات الطاقة المختلفة.

فريق عمل مشترك

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين للتعرف على احتياجات الجانب اليمني والاستفادة من الخبرات المصرية بقطاع الكهرباء لتدعيم وتطوير منظومة الكهرباء بدولة اليمن الشقيق، وتحديث مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل بين الجانبين المصري واليمني في مجالات الطاقة المختلفة.

الدور المصري الريادي بالمنطقة

وفي هذا الصدد يقول الدكتور حامد فارس، المتخصص في الشؤون العربية، إن زيارة وزير الكهرباء والطاقة اليمني إلي مصر اليوم ولقاءه بنظيره المصري، تأتي في إطار دور مصر الريادي والمحوري في دعم الشقيقة اليمن في كافة المجالات.

وأضاف فارس في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وزيرا الكهرباء والطاقة ناقشا خلال الاجتماع العديد من القضايا في مجالات الكهرباء والطاقة، وهذا يؤكد تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، كما أن لديها تجربة ملهمة ورائدة في قطاع الكهرباء.

العلاقات المصرية اليمنية

ولفت إلي أن اللقاء جرى في جو اخوي نتيجة العلاقات التاريخية التي تجمع مصر واليمن، وتم الإتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة أوجه الدعم الممكن تقديمه من مصر لقطاع الكهرباء في اليمن، وتشكيل فريق فني مصري للمساهمة في وضع الاستراتيجيات المناسبة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في اليمن بالشكل الذي يضمن تقديم الخدمة للمواطنين اليمنيين دون انقطاع.

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وتابع: "بالتالي فإن الدولة المصرية تتعاون مع الأشقاء في اليمن بشكل لا محدود في ظل ظروف صعبة وقاسية تمر بها الدولة اليمنية خاصة، وأن الحرب أكلت الأخضر واليابس ودمرت البنية التحتية وبالأخص قطاع الكهرباء".

وأوضح الخبير في الشؤون العربية، أن مصر تنظر للدولة اليمنية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ومصر لديها موقف ثابت تجاه الأزمة اليمنية وهو ضرورة الوصول لحل سياسي.

التسوية السياسية في اليمن

وأضاف فارس، أن مصر تسعى إلى تسوية سياسية شاملة قائمة على المرجعيات الدولية تؤدي إلى وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليمن وتضمن وحدة وسلامة أراضيه وتحفظ مقدرات الشعب اليمني الشقيق مع دعم كامل للمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية التي تم الإعلان عنها في مارس ٢٠٢١ فيما يعرف بـ "مبادرة الرياض"، لافتا إلى ضرورة التفاف كافة الأطراف الداخلية في اليمن حول المبادرة السعودية بما يحقن دماء الشعب اليمني. 

واختتم: "تسعى مصر بقوة إلى ضرورة وقف شامل لإطلاق النار في اليمن".

وزير الكهرباء جمهورية اليمن اليمن الكهرباء المساعدات المصرية لليمن الطاقة المتجددة

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