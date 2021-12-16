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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تعقد اجتماع المجلس القومي للسكان

اثناء الاجتماع
اثناء الاجتماع

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، إجتماع المجلس القومي للسكان بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والأستاذة عبير متولي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، ورؤساء المراكز ومسئولي مديرية الأمن والتضامن الإجتماعي والصحة والأوقاف والقوى العاملة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والإعلام، وذلك لمتابعة مؤشرات الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية وتنظيم الأسرة.

ووجهت نائب المحافظ برصد التجارب المتميزة للمشروعات الصغيرة ودعمها لضمان إستدامتها وإنشاء حاضنة مشروعات بكل مركز، وتنفيذ قوافل سكانية متعددة الأنشطة للقرى الأكثر إحتياجاََ، وحصر إحتياجات قرى الفرافرة لفتح فصول للتعليم الثانوي تخفيفاََ عن الطلاب، وإستكمال برامج محو الأمية الإلكترونية بين العاملين بالوحدات القروية وتقديم مساعدات لأسر المتسربين من التعليم للمساهمة في انتظام أبنائهم في الدراسة.

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