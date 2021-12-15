استكمال تنفيذ منظومة الرى الحديث لـ100 ألف فدان بالوادي الجديد

قال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعه بالوادي الجديد إنه يجري حاليا ، استكمال تنفيذ مشروع الرى الحديث والنموذجى على مساحة 100ألف فدان، وهى مساحات تابعة لصندوق استصلاح الأراضي، وذلك بمشاركة 24 شركة وممثليها مسجلة بوزارة الزراعة وجهاز تحسين الأراضي، بعد أن جرى الاتفاق على آلية التسليم للآبار والتعاقد وإجراءات التمويل والسداد مع التنفيذ والمدة الزمنية للصرف والضمان للأعمال.

وأوضح المرسي أنه يجرى حاليا تنفيذ المشروع بمعرفة شركات تحديث الرى مع الإشراف الفني لوزارة الزراعة والتسهيلات التي تمت في هذا السياق والبروتوكولات المنفذة بين المحافظة والبنك الزراعى المصرى بإشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

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ولفت الي أن المحافظة تشمل 205 آلاف فدان تعتمد على الرى بالغمر من إجمالي مساحة 435 ألف فدان منزرعة بالفعل طبقا للحصر الزراعي الأخير على مستوى المراكز الإدارية الخمس، مؤكدا استكمال منظومة الري الحقلي الحديث في أراضي صندوق الاستصلاح، وأراضي التمليك، والأراضي التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وأراضي المواطنين بالمحافظة.