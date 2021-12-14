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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يبدأ تنفيذها من الغد.. محافظ الوادي الجديد يصدر قرارات جديدة لحماية المواطنين من كورونا

محمد الزملوط
محمد الزملوط

‏أصدر محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عددا من القرارات بشأن حماية المواطنين من فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الممتنعين عن التطعيم دون مانع طبي، للحد من الإصابات.


وشدد المحافظ - خلال الاجتماع الذي عقده بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة - على حظر دخول أي مواطن غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، إلى الجهات الحكومية، على أن يتم إثبات حصوله على اللقاح من خلال كارت التطعيم أو إجراء تحليل PCR كل ثلاثة أيام.


وشدد المحافظ على عدم صرف أي مقررات للأسمدة الزراعية للمواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح، والذي يتم إثباته من خلال كارت التطعيم، بالإضافة إلى عدم صرف المقررات التموينية للمواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح ويكون الصرف بالاطلاع على كارت التطعيم، ويختص رؤساء المراكز والقرى بتنفيذ هذا القرار وعدم منح خط سير للسيارات التي لم يحصل سائقيها على اللقاح وحظر ركوب المواطنين غير الحاصلين على اللقاح المواصلات العامة بما في ذلك وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة، طبقاََ لتعليمات وزارة الصحة، وإلغاء ترخيص السيارة التي يثبت عدم حصول سائقها أو أحد الركاب على اللقاح. 


كما شدد المحافظ على عدم منح ترخيص أو تجديد تراخيص مرورية لأى مواطن لم يثبت حصوله على اللقاح وتشديد الرقابة على الأكمنة لمتابعة حصول المواطنين والسائقين على اللقاح وزيادة الفرق الطبية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى و تحديد مواقع تلك القوافل وتوجيه المواطنين لمواقعها.‏


وأكد المحافظ على سرعة تنفيذ هذه القرارات اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021. 

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