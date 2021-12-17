تسريبات تكشف حصول هاتف OnePlus 10 Pro الرائد على أفضل كاميرا سيلفى

كشفت تسريبات أن هاتف OnePlus 10 Pro الرائد، والذى تعتزم شركة وان بلس إصداره في الربع الأول من العام المقبل 2022 ، سيحصل على أفضل كاميرا سيلفى في أى هاتف ذكي كما ستمتع بعدد من الميزات تجعله ينافس هواتف سامسونج وشاومي.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف OnePlus 10 Pro كاميرا أمامية محسنة مع مستشعرات تصدر لأول مرة من تصنيع شركتى Hasselblad و سوني، بدقة 32 ميجا بيكسل، كما ستكون الكاميرا على شكل ثقب صغير للغاية في أعلى يسار الشاشة، مع التقريب البصري x3.

وسيأتى هاتف OnePlus 10 Pro بشاشة من نوع LTPO AMOLED قياس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية ، مع جودة عرض 2K وكاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع الاحتفاظ بكاميرا تليفوتوجرافية دقة 48 ميجابكسل و كاميرا بعدسة عريضة دقة 50 ميجابكسل ومستشعر للعمق 8 ميجابكسل.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس، في وقت سابق، على أن هاتف OnePlus 10 Pro سيأتى بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 SoC، الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائى 8 و 12 جيجا بايت رام، مع نظام التغيل أندرويد 12 الأحدث من جوجل.

وسيحتوى هاتف OnePlus 10 Pro على بطارية كبيرة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السلكي بقوة جبارة 80 واط، مع الشحن السريع اللاسلكي بقوة 125 واط ، وهو أعلى معدل شحن في هواتف وان بلس على الإطلاق.

