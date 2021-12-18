حلوة يا بلدي.. مي نور الشريف تشارك جمهورها صور من جنوب سيناء

نشرت الفنانة مي نور الشريف،صورة جديدة من جنوب سيناء عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام.

و ظهرت مي نور الشريف بإطلالة جذابة مميزة مرتدية جاكيت طويل باللون البني ، و علقت قائلة : حلوة يا بلدي مصر أم الدنيا.. جنوب سيناء

من جهة أخرى، أعلنت الفنانة مى نور الشريف، تلقيها الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد، ونشرت صورة لها أثناء تلقيها لقاح كورونا، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".

وعلقت مى نور الشريف قائلة: "الحمد لله أخدت الجرعتين .. علي فكرة احنا بنطعم عشان لا قدر الله لو جتلنا كورونا منحتجش ندخل مستشفي وجسمنا يقدر يقاومها. خط وزارة الصحة: 15335".

مي نور الشريف تخسر وزنها

فاجأت الفنانة مي نور الشريف، متابعيها عبر حسابها بتطبيق انستجرام، بظهورها بجسم رشيق وشكل مختلف، في الصور التي نشرتها بحفل عيد ميلاد والدتها الفنانة بوسي.

وظهرت مي نور الشريف، في الصور، بجسم رشيق بعد أن فقدت جزءًا كبيرًا من وزنها، بالإضافة إلى تغير كبير في ملامحها بعدما أصبح وجهها نحيفًا بعد ما خضعت لرجيم قاسٍ.

كما نشرت الفنانة مي نور الشريف، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع والدتها الفنانة بوسي، وهما يحتفلان بعيد ميلاد الأخيرة، بحضور عائلي.

وظهرت في الصور الفنانة بوسي، وهي تقوم بتقطيع تورتة عيد ميلادها الـ67، الذي يوافق غدًا الخميس 26 نوفمبر، ويقوم خميس -زوج ابنتها سارة- بتقطيع التورتة معها، والتف الحضور لالتقاط الصور عقب انتهاء عيد الميلاد.

وعلقت مي نور الشريف، على صور عيد ميلاد والدتها، قائلة: «كل سنة و خميس أخويا و أمي حبيبتي طيبين يا رب سنة سعيدة بالصحة و النجاح و منورين حياتنا».

اخر اعمال مي نور الشريف الفنية

يذكر أن الفنانة مى نور الشريف تغيبت عن الساحة الفنية، بعد مشاركتها في مسلسل "اللهم إنى صائم" مع مصطفى شعبان.

مسلسل اللهم اني صائم بطولة مصطفى شعبان، مي نور الشريف، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد