أحدث ظهور للفنانة بوسى برفقة ابنتها مي نور الشريف

حرصت الفنانة مى نور الشريف، على مشاركة متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت مى نور الشريف فى الصورة مع والدتها الفنانة القديرة بوسى في أحدث ظهور لهما، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسى مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مى عز الدين وشارك فى بطولته كل من الفنان محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد وتم طرحه في موسم رمضان الماضى .



وشاركت بوسى في مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.