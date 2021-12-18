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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور أوميكرون في مصر

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة في المدارس وتأجيل الامتحانات بعد ظهور 3 حالات أوميكرون في مصر ، خبر  تداوله البعض على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ خلال الساعات الاخيرة لاستغلال قلق الاهالي على ابنائهم من خطورة الاصابة ب متحور كورونا الجديد اوميكرون.

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم صدور اي قرارات رسمية ب تعطيل الدراسة في المدارس وتأجيل الامتحانات بعد ظهور 3 حالات أوميكرون في مصر 

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه حتى هذه اللحظة ، الدراسة تسير في المدارس المصرية بانتظام ووفق الجدول الزمني المعلن بشأن العام الدرسي الحالي .

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وقال وزير التربية والتعليم : ستتم الامتحانات في المواعيد المعلنة ، ولا يوجد تعطيل للدراسة بسبب جائحة كورونا والمتحور الجديد اوميكرون ، وأى معلومة خلاف هذا هى كاذبة.

وناشد وزير التربية والتعليم، جميع أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار التي تنتشر على السوشيال ميديا بشكل غير رسمي، مؤكدا أن الوزارة مسئولة فقط عما تعلنه بنفسها في بيانات رسمية على صفحتها الرسمية على فيس بوك أو الحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم.

وقال وزير التربية والتعليم، أنه مادامت وزارة الصحة ولجنة ادارة الازمات بمجلس الوزراء لم تصدر اي قرارات جديدة تستدعي تأجيل موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2021 / 2022 او اغلاق المدارس ، سوف تلتزم وزارة التربية والتعليم بـ الخريطة الزمنية الرسمية لـ العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن موعد موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2021 / 2022 ، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي هو يوم السبت 15 يناير 2022.

اجراءات عاجلة للمدارس بسبب اوميكرون 

وتلقت مدارس محافظة القاهرة أول تعليمات رسمية صريحة بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في المدارس لمواجهة متحور كورونا الجديد  " أوميكرون" و " دلتا" .

حيث شددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، في خطاب رسمي للمدارس ، على ضرورة المتابعة المستمرة للاطمئنان على الطلاب والعاملين في المدارس.

كما أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الإدارات التعليمية بضرورة مخاطبة المدارس بضرورة تمكين الإجراءات الاحترازية للوقاية من متحور كورونا الجديد " اوميكرون" حيث وصفته وزارة الصحة بالمتحور المقلق

وأوصت مديرية التربية والتعليم بتمكين كافة الطلاب بجميع المراحل الدراسية من غسل الايدي بصفة مستمرة طوال اليوم الدراسي.

وتم التشديد أيضا على ضرورة مخاطبة المدارس بتقليل التجمعات الكبيرة للطلاب خاصة التجمعات غير اللازمة داخل المبنى المدرسي ، مع التنبيه على الحفاظ على مسافة مناسبة بين الطلاب

كما اكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على مخاطبة كافة المدارس بضرورة اتباع العادات الصحية أثناء العطس ( استخدام المناديل الورقية) 

ظهور 3 حالات أوميكرون في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، رصد 3 حالات إيجابية للمتحور أوميكرون، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها مصر  بمنافذ دخول البلاد بكافة المطارات والموانئ، لمواجهة واكتشاف فيروس كورونا والمتحورات الجديدة ومنه  أوميكرون، فقد تم منع دخول عدد من الوافدين إلى مصر بمطار القاهرة بعد اكتشاف إصابتهم بفيروس كوفيد-19 وإعادتهم إلى دولهم.

تعطيل الدراسة تأجيل الامتحانات المدارس اوميكرون التعليم وزير التربية والتعليم

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التعليم: لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور أوميكرون في مصر

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التعليم: لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور أوميكرون في مصر

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